«Безопасный город». Кому и куда пойдут деньги от штрафа, рассказали чиновники

Кыргызстан готов платить исполнителю «Безопасного города» 240 сомов за каждое зафиксированное нарушение. Эта сумма будет вычитаться из общей суммы наложенного на водителя-нарушителя денежного наказания. По итогам аукциона эта цифра может снизиться. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Государственного комитета инновационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров.

По его словам, в пилотный период зафиксировано 2 миллиона 160 машин и более 113 тысяч нарушений. Около пяти процентов водителей нарушают правила. Видеокамеры, установленные на авторынке, зафиксировали 131 тысячу нарушений. Собрано 11,6 миллиона сомов в виде штрафов. Из выписанных штрафов оплачено только 18 процентов.

«Проанализировав ситуацию на дорогах, мы установили, что 240 сомов готовы оплачивать за каждое зафиксированное нарушение. Сервисная модель не предполагает нагрузки на бюджет. Мы будем платить только от фактически оплаченного штрафа», — сказал Кубаныч Шатемиров.

По самым пессимистическим прогнозам, проект «Безопасный город» будет запущен к концу 2018 года. Если он покажет хорошие результаты, в начале следующего года планируется оборудовать камерами и другие города.