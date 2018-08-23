«Безопасный город». В ходе аукциона произошел технический сбой

В ходе аукциона по «Безопасному городу» произошел технический сбой. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного комитета инновационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров.

По его словам, поступило три заявки — от двух местных компаний и одной российской. Торги проходили 36 минут.

«Система портала государственных закупок не отобразила победителя. Специалисты выясняют причины произошедшего. После получения заключения мы расскажем о дальнейших шагах», — заявил Кубаныч Шатемиров.

Напомним, стоимость предложения ОсОО «Мега-Лайн» составила 50,5 миллиарда сомов. Предложения «Кыргызтелекома» и «Вега» не отобразились.

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ОсОО «Мега-Лайн» руководит Горшенин Виталий Владимирович. Он же является учредителем компании вместе с Рахимовым Алманбетом Бактыбековичем и Кривощековой Альбиной Михайловной.

Камерами фиксации нарушений обещают оснастить 38 перекрестков и 52 стационарных рубежа. Окончательную стоимость проекта определят по результатам онлайн-аукциона, где стартовая сумма составляет 2 миллиарда 552 миллиона 706 тысяч 240 сомов. Власти Кыргызстана готовы платить исполнителю проекта 240 сомов за каждый оплаченный нарушителем штраф. Сумма может снизиться в зависимости от итогов аукциона.