Госпитализация Текебаева. Врачи готовят политика к операции

Врачи Центра онкологии при обследовании обнаружили у экс-депутата Омурбека Текебаева опухоль. Об этом 24.kg сообщила юрист Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, медики не могут понять, какого характера опухоль — доброкачественная или злокачественная, но рекомендуют удалить.

«Его готовят к операции. У нас в Кыргызстане, к сожалению, нет оборудования, с помощью которого можно без операции определить, рак это или нет», — отметила Таалайгуль Токтакунова.

Отметим, лидера «Ата Мекена» госпитализировали в Национальный центр кардиологии 1 августа. Ему диагностировали атеросклероз аорты и коронарных сосудов, наджелудочковую экстрасистолическую аритмию, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

Лидера «Ата Мекена» приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР. Он отбывает наказание в ИК № 47.