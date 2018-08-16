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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (69)

Госпитализация Омурбека Текебаева. Лидера «Ата Мекена» вывезли в Центр онкологии

Госпитализированный 1 августа в Национальный центр кардиологии экс-депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев сегодня был доставлен в Центр онкологии. Об этом 24.kg сообщили очевидцы.

В отделении, где на обследовании находится осужденный, проинформировали, что Омурбека Текебаева вывозили в онкоцентр для сдачи соответствующих анализов. Он по-прежнему находится в стационаре Центра кардиологии и после проведения процедур был вновь этапирован в свою палату.

Напомним, ранее Омурбеку Текебаеву диагностировали атеросклероз аорты и коронарных сосудов, наджелудочковую экстрасистолическую аритмию, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

Завтра в Национальном центре кардиологии соберется консилиум, который определит лечение опального политика.

Лидера «Ата Мекена» приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР.  Он отбывает наказание в ИК № 47.
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