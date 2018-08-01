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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (66)

Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии

Фото ИА «24.kg». Бывший депутат Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев

Осужденного экс-депутата парламента Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Госслужбе исполнения наказаний.

Уточняется, что 31 июля Омурбека Текебаева по рекомендации врачей исправительной колонии № 47 этапировали в Наццентр кардиологии для осмотра.

«Ранее депутатская комиссия писала, что он нуждается в госпитализации. После осмотра медиков ИК № 47 и консилиума врачей Наццентра кардиологии решили лечить осужденного стационарно. Омурбек Текебаев лежит в больнице под конвоем», — рассказали в ГСИН.

Отметим, адвокаты бывшего нардепа неоднократно поднимали вопрос о том, что ему требуется комплексный медицинский осмотр, а в ИК № 47 нет таких условий.

Лидера «Ата Мекена» приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР.
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