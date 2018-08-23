Как ударят по бюджету Кыргызстана III Всемирные игры кочевников

На III Всемирные игры кочевников планируют потратить из бюджета 306 миллионов 300 тысяч сомов.

Министерство финансов только на ремонт ипподрома заложило около 10 миллионов сомов. Позже в ведомстве уточнили, что деньги предназначены для содержания объекта в течение года.

Большая часть денег пойдет на декорации, костюмы, размещение спортсменов и гостей. Как рассказали 24.kg организаторы, они хотели, чтобы в открытии Игр участвовали зарубежные артисты, но их выступления настолько дорогостоящие, что не хватит и всей выделенной суммы.

Добровольно или принудительно

В бюджете Кыргызстана денег на столь масштабное мероприятие нет. Чиновники традиционно обратились за помощью к крупным компаниям, но оговорились, что дело это исключительно добровольное. О том, что бизнесмены хотят стать спонсорами добровольно, им тактично намекнули.

Первое письмо отправили из Министерства экономики. Тогда заместитель министра экономики Автандил Алыбаев заверил 24.kg, что речи о добровольно-принудительном выбивании средств на ВИК с предпринимателей не идет.

«Письмо мы действительно писали. Мы просили компании, которые хотят представить себя на ВИК, сообщить нам. Может, они захотят не только себя представить, но и продавать во время Игр кочевников свою продукцию. Мы будем этому только рады. Но в любом случае все это делается только добровольно. На наше предложение уже откликнулось несколько компаний. Если говорить о спонсорстве, то это тоже дело добровольное. Если компании сами захотят оказать какую-либо помощь, то мы будем только благодарны», — подчеркнул Автандил Алыбаев.

Позже Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации тоже обратилось к ассоциациям и предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности оказать спонсорскую помощь для проведения III Всемирных игр кочевников.

Секретариат по подготовке и проведению ВИК заверил, что партнерство осуществляется на взаимовыгодных условиях, без принуждения.

«Данная практика при обоюдном согласии сторон широко распространена в странах ближнего и дальнего зарубежья при организации мероприятий такого масштаба. Компании и частные организации, желающие оказать содействие в организации III Игр кочевников, могут выступить в качестве генерального спонсора, официального спонсора, спонсора, а также медиапартнера на взаимовыгодных условиях», — отмечают чиновники секретариата.

Юрт много не бывает

По задумке сценаристов в урочище Кырчын установят тысячу юрт, которые объединят в несколько ордо по 18 юрт.

Дирекция по национальным видам спорта арендует 12 юрт диаметром не менее 7 метров , укомплектованных ширдаками, дасторконами, сервизами на 20 человек, самоварами, казанами, дровами. Каждая юрта должна быть оснащена электроэнергией, розетками.

Аренда юрт со 2 по 8 сентября обойдется в 1 миллион 260 тысяч сомов.

Каждая область объявляет отдельные тендеры по аренде юрт. Каракольский городской отдел культуры планирует потратить на аренду девяти юрт с национальным внешним и внутренним убранством в полном комплекте 270 тысяч сомов. Еще 90 тысяч — на аренду предметов искусства: кийизов, ширдаков, изделий из кожи, чия.

Фото Секретариата ВИК. В Кырчыне установят более тысяч юрт

Токмакский городской дом культуры на приобретение услуг внутреннего убранства юрты на время проведения III Всемирных игр кочевников потратит 90 тысяч сомов. Согласно списку, поставщик должен предоставить 88 предметов по 39 наименованиям: кийизы, ширдаки, сандыки, шкуры и другое.

Ранее организация провела тендер на аренду юрты. На эти цели она потратит 115 тысяч сомов.

На организацию театрального представления «Золотой век кочевников» в урочище Кырчын Национальный культурный центр потратит 7 миллионов 760 тысяч 408 сомов.

Изготовление и пошив сценических костюмов для представления обойдутся в 5 миллионов сомов. Еще 1 миллион 382 тысячи 752 сома потратят на оплату услуг 100 артистов для исполнения главных ролей. Все они должны иметь соответствующие дипломы, аттестаты или сертификаты, удостоверяющие их профессионализм.

Режиссеру театрализованной программы заплатят 3,8 миллиона сомов.

На аренду животных и исторических реквизитов потратят 1 миллион 377 тысяч 656 сомов. Сообщается, что поставщик должен предоставить яков, верблюдов, беркутов, табун лошадей, коров с телятами, отару баранов. Кроме того, эти средства потратят на установку восьми больших юрт.

В Кырчыне также будет работать пресс-центр. Для него установят 6 юрт за 540 тысяч сомов. На проживание журналистов заложено 16,5 миллиона сомов.

Космические декорации и цены

Главной темой открытия Игр стал космос. Каскадеры в образе 40 соратников Манаса будут одеты в скафандры. Действо сопроводят подвижными декорациями и иллюминацией. Постановка не из дешевых.

Подготовкой занимается ОсОО «Эл Мурас Бишкек», реализацией — «Солярис». За постановку режиссер получит 7,5 миллиона сомов.

Каскадерам заплатят 4 миллиона 249 тысяч 990 сомов.

Разработка дизайна и пошив театрализованных и сценических костюмов для открытия и закрытия III Всемирных игр кочевников обойдутся в 8 миллионов 716 тысяч сомов. Для главных героев постановок и массовки сошьют 1 тысячу 608 костюмов.

Фото Секретариата ВИК. По полю будут двигаться не только артисты, но и декорации

На изготовление декораций и реквизитов для театрализованного представления в урочище Кырчын потратят 8 миллионов 536 тысяч 100 сомов. На эту сумму оформят этно-базар, хан ордо и трибуны, главные ворота, башни, шлагбаумы, а также изготовят реквизиты для театрального представления.

Дорогие туалеты и VIP-персоны

Ожидается, что на ВИК-2018 приедут президенты четырех стран. Безусловно, для VIP-персон создадут особые условия. На транспортные услуги по перевозке участников и гостей Всемирных игр кочевников потратят более 6 миллионов сомов.

Для VIP-гостей арендуют 30 машин представительского класса. На эти цели планируют выделить 2 миллиона 160 тысяч сомов. Транспортные средства должны быть не старше 2007 года выпуска, белого, серебристого или черного цвета.

Разместить в одно- и двухместных номерах планируют около 50 VIP-гостей. Гостиница должна иметь возможность организации банкета на 200 человек. На это потратят 1 миллион 750 тысяч сомов.

На проживание и трансфер артистов, задействованных в открытии и закрытии Игр, потратят 21,5 миллиона сомов. На аналогичные расходы заложили еще 15,7 миллиона сомов.

В урочище Кырчын гостям создадут комфортные условия, не такие, как были у кочевников. Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства установит восемь пятиместных стандартных туалетов, подключенных к системе водоснабжения. Кроме того, предусмотрен туалет и для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Общая сметная стоимость работ составляет 2 миллиона 301 тысячу 700 сомов. Цена одного контейнера с пятиместным туалетом с учетом НДС — 287 тысяч 718 сомов. В стоимость входят доставка, монтаж, выплата налогов и социальных отчислений. Помимо этого, в Кырчыне установят 20 дачных (деревянных) туалетов. На это потратят 375,6 тысячи сомов.

Общественность посчитала это необоснованно дорогой тратой, но чиновники уверены — комфорт превыше всего.

На спонсора надейся, а сам?

Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют , что во второй половине 2018 года сформируется дефицит государственного бюджета из-за проведения Игр кочевников.

«В январе-апреле 2018 года государственный бюджет исполнен с профицитом в размере 1,2 процента к ВВП. Доходная часть бюджета выросла на 11,6 процента. А расходная часть (включая расходы на приобретение нефинансовых активов) сократилась на 2,3 процента. С учетом того что в текущем году запланировано проведение Всемирных игр кочевников, следует ожидать, что во второй половине года сформируется дефицит бюджета», — говорится в заключении.

Как рассказал 24.kg глава секретариата ВИК Нурсултан Аденов, на Игры из бюджета не будут тянуть дополнительные средства. Вся надежда на спонсоров. Они, по его словам, охотно откликаются.

«Спонсорские деньги тратят на дополнительные расходы, так сказать, «на фантазию сценаристов». Для большего эффекта и мощности оборудования привлекаем спонсоров. Им объясняем, что деньги потрачены на проекторы или звуковое оборудование. Режиссеров, конечно, приходится останавливать, чтобы их задумки не выходили за рамки реальности», — отметил он.

Организаторы поставили себе планку — просить у спонсоров не более 50 процентов от выделенной суммы из бюджета, это еще примерно 150 миллионов сомов.

Исходя из опубликованных на портале государственных закупок объявлений,подсчитало примерные расходы для проведения Игр. Организаторы уже вложили более 150 миллионов сомов. Остается только догадываться, на что потратят еще 300 миллионов сомов.