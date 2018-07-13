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Экономика
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (33)

Всемирные игры кочевников могут привести к дефициту бюджета Кыргызстана

«Учитывая, что в 2018 году запланировано проведение Всемирных игр кочевников, следует ожидать, что во второй половине года сформируется дефицит государственного бюджета», — говорится в ежемесячном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития.

Отмечено, что замедление экономического роста в республике обусловлено сокращением производства золота. При этом слабая ценовая конъюнктура на мировых рынках мяса и сахара и региональном рынке зерна поддерживает дефляционные процессы на внутреннем рынке продовольствия. По оценкам экспертов, при отсутствии дополнительных шоков в среднесрочной перспективе инфляция не превысит 5-7 процентов по итогам 2018 года.

«В январе-апреле 2018 года государственный бюджет исполнен с профицитом в размере 1,2 процента к ВВП. Доходная часть бюджета выросла на 11,6 процента. А расходная часть (включая расходы на приобретение нефинансовых активов) сократилась на 2,3 процента. Учитывая, что в текущем году запланировано проведение Всемирных игр кочевников, следует ожидать, что во второй половине года сформируется дефицит бюджета», — заключили аналитики Евразийского банка развития.

Национальный банк Кыргызстана понизил на 2,3 процента прогноз роста ВВП Кыргызстана по итогам 2018 года. НБ КР пришел к выводу, что в 2018-м реальный прирост ВВП ожидается на уровне около 3,2 процента, без учета предприятий «Кумтор» — около 4,2 процента.
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