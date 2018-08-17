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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (72)

Туалеты в Кырчыне за 2,3 миллиона сомов. Госстрой объяснил, почему так дорого

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассказало о стоимости туалетов, которые возведут в урочище Кырчын.

Установку санузлов проводят в целях создания максимально комфортных условий для посетителей и сотрудников этногородка. Всего установят восемь пятиместных стандартных туалетов.

Все туалеты подключат к системе водоснабжения. Кроме того, предусмотрен туалет и для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Общая сметная стоимость работ составляет 2 миллиона 301 тысячу 700 сомов. Цена одного контейнера с пятиместным туалетом с учетом НДС — 287 тысяч 718 сомов. В стоимость входит доставка, монтаж, выплата налогов и социальных отчислений.

Помимо этого в Кырчыне установят 20 дачных (деревянных) туалетов. На это потратят 375,6 тысячи сомов.
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