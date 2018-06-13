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Общество

С бизнеса на Игры кочевников опять собирают деньги. Минэкономики отрицает

В социальных сетях появилось письмо из Министерства экономики к бизнес-сообществу о содействии в проведении III Всемирных игр кочевников. В самом ведомстве корреспондента ИА «24.kg» заверили, что никто деньги на Игры с предпринимателей не вымогает.

В письме указывается, что 29 мая 2018 года под председательством первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова прошло совещание по вопросу подготовки к Играм. В связи с этим Минэкономики просит бизнес проинформировать о заинтересованности в сотрудничестве. В том числе речь идет и о спонсорстве. Письмо подписано заместителем министра экономики Автандилом Алыбаевым.

Сам он в беседе с журналистом ИА «24.kg» подтвердил, что такое письмо действительно было. Но речи о добровольно-принудительном выбивании средств на ВИК с предпринимателей не идет.

«Письмо мы действительно писали. Мы просили компании, которые хотят представить себя на ВИК, сообщить нам. Может, они захотят не только себя представить, но и продавать во время Игр кочевников свою продукцию. Мы будем этому только рады. Но в любом случае все это делается только добровольно. На наше предложение уже откликнулось несколько компаний. Если говорить о спонсорстве, то это тоже дело добровольное. Если компании сами захотят оказать какую-либо помощь, то мы будем только благодарны», — подчеркнул Автандил Алыбаев.

III Всемирные игры кочевников стартуют в Чолпон-Ате 2 сентября.
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