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Общество

Мурата Суталинова перевели из колонии в больницу. Он проходит курс химиотерапии

Осужденного экс-госсоветника и бывшего главу ГСНБ Мурата Суталинова перевели из колонии № 47 в Национальный центр онкологии и гематологии. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

Уточняется, что Мурата Суталинова перевели туда для прохождения второго курса химиотерапии.

«У осужденного рак почек, поэтому было принято решение о его переводе в клинику. Он находится в больнице под конвоем», — проинформировали в ГСИН.

Напомним, Мурат Суталинов осужден по делу о трагических событиях 7 апреля 2010 года. Его приговорили к 20 годам лишения свободы. 
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