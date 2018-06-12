17:17
USD 68.45
EUR 80.67
RUB 1.10
Общество

Не сбежал. Замглавы МВД Данияр Абдыкаров в Бишкеке, но на работу не вышел

Заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров прилетел в Бишкек, но не вышел на работу. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник пресс-службы МВД Бакыт Сеитов.

По его словам, официально отпуск замглавы ведомства не закончился.

Разрешения на выезд за границу у Данияра Абдыкарова не было. Сейчас проводится служебное расследование, по итогам которого милицейского чиновника накажут за нарушение служебной инструкции.

«Ранее Данияр Абдыкаров написал рапорт об уходе в отпуск. Официально его отпуск не закончен. Служебная проверка показала, что он действительно находился за пределами страны, о чем не сообщил руководству. По нашим данным, заместитель министра внутренних дел уже прилетел в Бишкек. Однако на рабочем месте его пока нет. Возможно, он выйдет на работу завтра. Сам Данияр Абдыкаров сообщил, что готов понести ответственность за выезд в Турцию без разрешения», — сказал Бакыт Сеитов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров покинул страну и уехал в Турцию.  

Данияр Абдыкаров является одним из наиболее часто подвергающихся критике представителей руководства МВД. С его именем связан ряд скандалов. В частности, сотрудники одного из городских отделений милиции пожаловались бывшему тогда министром внутренних дел Улану Исраилову на вымогательства со стороны его заместителя. Начальник ГОМ данные сведения не подтвердил.

В начале 2018 года прошла информация, что заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров и начальник ГУВД Бишкека Мирлан Мухтаров причастны к международным угонам автомобилей. МВД и ее поспешило опровергнуть.

Известно, что в системе МВД Данияр Абдыкаров заведует кадровыми вопросами. Без его участия не решается ни один вопрос назначения сотрудников милиции на ту или иную должность.
Ссылка:
просмотров: 2446
Версия для печати
Материалы по теме
МВД: Замминистра Данияр Абдыкаров выйдет из отпуска 12 июня
ИИМ Данияр Абдыкаровдун Түркияга чыгып кетүүсү боюнча кызматтык иликтөө баштады
Сбежал? В МВД начали расследование, почему Данияр Абдыкаров уехал за границу
Россиянын дагы бир шаарында кыргыз милициясынын өкүлчүлүгү ачылат
Популярные новости
После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с&nbsp;политическим заявлением После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с политическим заявлением
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева
Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из&nbsp;чиновников может &laquo;похоронить&raquo; ТЭЦ Бишкека Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из чиновников может «похоронить» ТЭЦ Бишкека
Бизнес
Услуга &laquo;Где дети?&raquo; определит местоположение членов вашей семьи Услуга «Где дети?» определит местоположение членов вашей семьи
MegaCom продолжает увеличение мощности и&nbsp;емкости сети MegaCom продолжает увеличение мощности и емкости сети
MegaCom представляет новые линейки пакетов &laquo;Элдик S/M/L&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик S/M/L + TV&raquo; MegaCom представляет новые линейки пакетов «Элдик S/M/L» и «Элдик S/M/L + TV»
Из&nbsp;аэропорта &laquo;Манас&raquo; в&nbsp;Бишкек теперь можно доехать на&nbsp;&laquo;Аэроэкспрессе&raquo; Из аэропорта «Манас» в Бишкек теперь можно доехать на «Аэроэкспрессе»