Не сбежал. Замглавы МВД Данияр Абдыкаров в Бишкеке, но на работу не вышел

Заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров прилетел в Бишкек, но не вышел на работу. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник пресс-службы МВД Бакыт Сеитов.

По его словам, официально отпуск замглавы ведомства не закончился.

Разрешения на выезд за границу у Данияра Абдыкарова не было. Сейчас проводится служебное расследование, по итогам которого милицейского чиновника накажут за нарушение служебной инструкции.

«Ранее Данияр Абдыкаров написал рапорт об уходе в отпуск. Официально его отпуск не закончен. Служебная проверка показала, что он действительно находился за пределами страны, о чем не сообщил руководству. По нашим данным, заместитель министра внутренних дел уже прилетел в Бишкек. Однако на рабочем месте его пока нет. Возможно, он выйдет на работу завтра. Сам Данияр Абдыкаров сообщил, что готов понести ответственность за выезд в Турцию без разрешения», — сказал Бакыт Сеитов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров покинул страну и уехал в Турцию.

Данияр Абдыкаров является одним из наиболее часто подвергающихся критике представителей руководства МВД. С его именем связан ряд скандалов. В частности, сотрудники одного из городских отделений милиции пожаловались бывшему тогда министром внутренних дел Улану Исраилову на вымогательства со стороны его заместителя. Начальник ГОМ данные сведения не подтвердил.

В начале 2018 года прошла информация, что заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров и начальник ГУВД Бишкека Мирлан Мухтаров причастны к международным угонам автомобилей. МВД и ее поспешило опровергнуть.

Известно, что в системе МВД Данияр Абдыкаров заведует кадровыми вопросами. Без его участия не решается ни один вопрос назначения сотрудников милиции на ту или иную должность.