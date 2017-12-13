Сотрудников ГОМ-11 не вынуждали «отмечаться» перед замглавы МВД

Сотрудников ГОМ-11, который в процесс реформы переименовен в ГОМ-7, не вынуждали «отмечаться» перед замминистра МВД Данияром Абдыкаровым. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник ГОМ Данияр Джамгулов.

Читайте по теме Скандал в ГОМ-11 Свердловского РОВД. Милиционеры жалуются на замминистра МВД

По его словам, личный состав и он сам никаких денег не давали ни Данияру Абдыкарову, ни замглавы ГУВД Бишкека Мирлану Муктарову. В МВД также заявили, что проверяют информацию.

Отметим, сотрудники ГОМ отвечают не только за охрану рынка «Дордой», но и патрулируют ближайшие новостройки. Они заявили, что заместитель начальника ГУВД Бишкека Мирлан Муктаров и заместитель главы МВД Данияр Абдыкаров заставляют их «отмечаться», в противном случае грозят увольнением по несоответствию.