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Общество

Сотрудников ГОМ-11 не вынуждали «отмечаться» перед замглавы МВД

Сотрудников ГОМ-11, который в процесс реформы переименовен в ГОМ-7, не вынуждали  «отмечаться» перед замминистра МВД Данияром Абдыкаровым. Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник ГОМ Данияр Джамгулов. 

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По его словам, личный состав и он сам никаких денег не давали ни Данияру Абдыкарову, ни замглавы ГУВД Бишкека Мирлану Муктарову. В МВД также заявили, что проверяют информацию. 

Отметим, сотрудники ГОМ отвечают не только за охрану рынка «Дордой», но и патрулируют ближайшие новостройки. Они заявили, что заместитель начальника ГУВД Бишкека Мирлан Муктаров и заместитель главы МВД  Данияр Абдыкаров заставляют их «отмечаться», в противном случае грозят увольнением по несоответствию. 
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