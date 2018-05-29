Реконструкция Исторического музея. Версия советника Алмазбека Атамбаева

Мира Карыбаева — советник Алмазбека Атамбаева в его бытность главой государства. Сейчас она является заведующей отделом этнической, религиозной политики и взаимодействия с гражданским обществом аппарата президента. Ее имя всплыло после того, как парламентская фракция «Ата Мекен» провела выездное заседание в Историческом музее.

Помимо огромных сумм, потраченных на реконструкцию музея, выяснилось, что поставку оборудования осуществляет немецкая кампания Vitrinen-und Glasbau REIER GmbH , внутренний дизайн спроектирован архитектурным бюро IGLHAUT+von GROTE GmbH.

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«До исторического подписания контракта было заключено бесчисленное множество соглашений. В середине июня личный советник президента Кыргызстана посетила компанию в Лауте. Она подтвердила президенту по телефону, что ничто не мешает гигантскому проекту. Таким образом, заказ на 9 миллионов евро был заключен», — рассказывал ранее немецким журналистам глава компании Уве Райер.

Мира Карыбаева рассказала ИА «24.kg» о своей работе в ходе реконструкции Национального исторического музея.

«Я работала только над содержательной частью проекта, помогала вместе с историками рассматривать тексты аудиогида, координировала работу историков и музейных сотрудников. Вот и все мои полномочия, как профессионального историка. При чем и профессора, кыргызские историки, и я работали абсолютно бесплатно, на волонтерских началах. Это был наш вклад в этот проект», — сказала Мира Карыбаева.

Она подчеркнула, что финансовая тема реконструкции, поднятая в СМИ, не должна дискредитировать весь проект.

Историки, эксперты — все в шоке. Мы столько времени и усилий вложили, а наш труд просто растоптали. Но музей рано или поздно откроется, и он будет в сто раз лучше, чем был. Мира Карыбаева

Она подчеркнула, что по всем финансовым вопросам следует обращаться в Госстрой.

Мира Карыбаева подчеркнула, что «никаких полномочий в принятии решении у нее быть не может». Она подтвердила, что выполнила поручение и посетила завод в Лауте.

«Специально ехать к ним задачи не было. Просто возникла такая возможность, поскольку тогда я оказалась в Германии не за счет государства, а за счет приглашающей стороны совершенно по другому проекту — выступала на конференции по международной безопасности», — пояснила Мира Карыбаева.

Напомним, что подрядчик внутренней отделки — ОсОО «СМУ-3». Представители компании отправляют журналистов за комментариями в Госстрой. Руководство госагентства для комментариев пока не доступно.

СМУ-3 до музея строило школу в новостройке «Ала-Тоо» в Бишкеке (которая начала рушиться) и ипподром в Чолпон-Ате. Накануне в ГКНБ сообщили, что выявлено нарушение при строительства ипподрома.