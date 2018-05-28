ГКНБ выявил нарушение при строительства ипподрома в Чолпон-Ате. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.
АКС ГКНБ совместно со Счетной палатой проводит проверку обоснованности расходования средств при строительстве ипподрома в селе Бактуу-Долоноту Бостеринского айыльного аймака для проведения II Всемирных игр кочевников.
При определении генерального подрядчика строительства объекта допущены многочисленные нарушения норм законов «О государственных закупках» и «О градостроительстве и архитектуры». Договор с подрядчиком был заключен без проектно-сметной документации и государственной экспертизы. В результате чего расходы на строительство увеличились с 480 миллионов сомов до 1 миллиарда 584 миллионов сомов.
Установлены факты завышения объемов отдельных строительных работ на более чем 10 миллионов сомов, при этом на 144 миллиона сомов отсутствуют документы финансовой отчетности.
Также выявлены недостатки и нарушения при строительстве и установке не соответствующей проекту металлической фермы на 8 миллионов 244 тысячи сомов.
Установлен факт нецелевого использования 9,7 миллиона сомов на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на объекте. Эту работу должны были сделать за счет МЧС КР.
В настоящее время продолжаются необходимые проверочные мероприятия, и по результатам завершения аудита будет дана юридическая оценка материалам.