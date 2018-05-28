ГКНБ выявил нарушение при строительства ипподрома в Чолпон-Ате. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

АКС ГКНБ совместно со Счетной палатой проводит проверку обоснованности расходования средств при строительстве ипподрома в селе Бактуу-Долоноту Бостеринского айыльного аймака для проведения II Всемирных игр кочевников.

При определении генерального подрядчика строительства объекта допущены многочисленные нарушения норм законов «О государственных закупках» и «О градостроительстве и архитектуры». Договор с подрядчиком был заключен без проектно-сметной документации и государственной экспертизы. В результате чего расходы на строительство увеличились с 480 миллионов сомов до 1 миллиарда 584 миллионов сомов.

Установлены факты завышения объемов отдельных строительных работ на более чем 10 миллионов сомов, при этом на 144 миллиона сомов отсутствуют документы финансовой отчетности.

Согласно экспертизе испытательной лаборатории Республиканского центра сертификации, в строительстве асфальтобетонного дорожного покрытия, на которое затрачен 31 миллион 398 тысяч сомов, асфальт не соответствует нормативной плотности и не выдержит срок эксплуатации.

Также выявлены недостатки и нарушения при строительстве и установке не соответствующей проекту металлической фермы на 8 миллионов 244 тысячи сомов.

Установлен факт нецелевого использования 9,7 миллиона сомов на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на объекте. Эту работу должны были сделать за счет МЧС КР.

В настоящее время продолжаются необходимые проверочные мероприятия, и по результатам завершения аудита будет дана юридическая оценка материалам.