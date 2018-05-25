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Власть

Ошарашенные депутаты. На мебель для Исторического музея выделено 890 млн сомов

Сумма расходов на покупку оборудования для Национального исторического музея ошарашила депутатов парламентской фракции «Ата Мекен».

«На покупку мебели для входной зоны и фойе потратили 224 тысячи евро. Она что, из золота?» — возмутился депутат Бахадыр Сулайманов.

По данным Госстроя, на приобретение мебели для Исторического музея выделено 890 миллионов сомов, на внутреннюю отделку музея — 690 миллионов сомов.

«690 миллионов — это много. Я вижу, вы поменяли лишь потолок. Пол и стены прежние. Вот турецкая сторона на $4 миллиона выполнила все отделочные работы внешней стороны музея. А вы только на потолок тратите такую сумму», — возмутился депутат Каныбек Иманалиев.

Напомним, на реконструкцию Исторического музея из бюджета выделено около 1,5 миллиарда сомов плюс $15 миллионов гранта от Турции.

Исторический музей закрыт для посетителей в связи с реконструкцией с 25 марта 2016 года. Первый этап работ проводило Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (ТИКА) в КР. Кыргызская сторона выполняет внутренний ремонт и дизайн. Музей планировали открыть в ноябре 2017-го, потом в марте 2018 года. Однако реставрационные работы не завершены до сих пор.
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