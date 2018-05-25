Реконструкция Исторического музея. На что потратили 1,5 миллиарда сомов

В Кыргызстане назревает новый коррупционный скандал. Парламентская фракция «Ата Мекен» обнародовала информацию о реконструкции Исторического музея.

Только на покупку мебели для входной зоны и фойе потратили 224 тысячи евро. Один столб из дерева для инсталляции «Барсбек» стоит $600. Всего их 58. Выяснилось, что подрядчиков нанимали без тендера. Поставщики оборудования и мебели также выполняли прямой заказ.

Круче Лувра

На реконструкцию Исторического музея из бюджета выделено около 1,5 миллиарда сомов плюс $15 миллионов гранта от Турции.

Реконструкция началась в марте 2016 года. Первый этап работ проводило Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (ТИКА) в КР. Кыргызская сторона выполняет внутренний ремонт и дизайн. Музей планировали открыть в ноябре 2017-го, потом в марте 2018 года. Однако реставрационные работы не завершены до сих пор.

В октябре 2017 года с ходом работ ознакомился тогда еще президент Алмазбек Атамбаев. После пресс-служба распространила сообщение, на которое мало кто обратил внимание.

Фото Reier GmbH. Алмазбек Атамбаев с Уве Райером возле Исторического музея

«В настоящее время ведется поставка фондового и экспозиционного оборудования. Поставку осуществляет немецкая кампания Vitrinen-und Glasbau REIER GmbH, внутренний дизайн спроектирован архитектурным бюро IGLHAUT+von GROTE GmbH. Эти кампании ранее участвовали в реконструкции известнейших музеев мира: Лувра (Париж), Национального музея Шотландии (Эдинбург), Британского музея и Музея науки (Лондон), Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), Музея этнографии (Женева). Ими реализовано более 3 тысяч успешных проектов по всему миру», — говорилось в пресс-релизе.

В ноябре 2017-го немецкие СМИ также рассказали о реализуемом в Бишкеке проекте, но немного иначе.

«Всего за несколько месяцев до 30-летия Vitrinen-und Glasbau REIER GmbH заключит самый большой и единственный в своем роде проект в истории компании», — сообщает журналист издания SZ-online.de.

Неужели поставка витрин и стекла в Исторический музей Кыргызстана значимее и масштабнее, чем реконструкция Лувра или Эрмитажа? Почему-то об этих работах в немецкой прессе скромно умолчали.

Зато рассказали, как шли переговоры и заключались соглашения. О проведении тендеров и речи не было.

По словам главы компании, витрины обошлись в 9 миллионов евро.

«До исторического подписания контракта было заключено бесчисленное множество соглашений. В середине июня личный советник президента Кыргызстана посетила компанию в Лауте. Она подтвердила президенту по телефону, что ничто не мешает гигантскому проекту. Таким образом, заказ на 9 миллионов евро был заключен», — пояснил Уве Райер.

Компания Vitrinen-und Glasbau REIER GmbH основана в небольшом немецком городке Лауте с населением 9,3 тысячи человек.

Местные подрядчики

Депутаты «Ата Мекена» уверяют , что реконструкцию Национального исторического музея провели без тендера и проектно-сметной документации.

«Как можно было без тендера и проектно-сметной документации провести такую работу, потратив из бюджета огромные деньги? Этих людей надо прям в этом зале арестовать», — заявил депутат Бахадыр Сулайманов.

По словам заместителя директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урматбека Кокочарова, для отделки внутренней стороны выбрали ОсОО «СМУ-3». Компания до этого строила школу в новостройке «Ала-Тоо» в Бишкеке и ипподром в Чолпон-Ате.

«Компания «СМУ-3» не первый раз выполняет государственный заказ без тендера. Это очень странно», — заявил депутат Каныбек Иманалиев.

Депутат Айсулуу Мамашова усомнилась в качестве выполняемых работ.

«На реконструкцию ипподрома в Чолпон-Ате тоже была потрачена огромная сумма, и через год потребовались средства для ремонта», — отметила нардеп.

Строительно-монтажное управление № 3 является филиалом АООТ «Производственно-строительная фирма «Бишкеккурулуш».

«СМУ-3» получило за работу 1 миллиард 559 миллионов 447,1 тысячи сомов, генеральный проектировщик ОсОО «Гарант Проект» — 9 миллионов сомов. Руководит фирмой Мануковский Вячеслав Владимирович.

К слову отметим, что эта компания также проектировала ипподром в Чолпон-Ате. Она часто выполняет государственные заказы, судя по суммам, которые получает из бюджета.

В 2016 году из бюджета «Гарант Проект» получил 21,2 миллиона сомов, в 2017-м — 11,2 миллиона сомов. При этом налоговые отчисления не превысили 5 миллионов сомов.

В Министерстве культуры ответили ИА «24.kg», что подрядчиков отбирало Государственное агентство архитектуры, строительства и ЖКХ. Чиновники Госстроя пока не готовы рассказать, как проходила процедура отбора подрядчиков.

Сколько стоит оборудование для музея

По словам директора музея Кенешбека Алмакучукова, в Историческом музее установлено самое современное оборудование, одно из лучших, имеющихся сейчас в музеях Центральной Азии.

«Вся работа выполнена по требованию Smart House («Умный дом»). Здесь теперь отдельный климат-контроль, современнейший депозитарий в Центральной Азии. В депозитарных помещениях у каждого шкафа тоже отдельный климат-контроль, что позволяет нам более надежно сохранить экспонаты. Также установлены 190 видеокамер и 121 дверь, подключенная к системе контроля», — рассказал директор музея.

Климат-контроль обошелся в 316,6 тысячи евро, мультимедийное оборудование — в 497,3 тысячи евро, консультационно-дизайнерские услуги — в 394,2 тысячи евро, графика и рекламное оборудование — в 271,9 тысячи евро, мебель для гардероба — в 142,5 тысячи евро.