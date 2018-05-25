Реконструкцию Исторического музея провели без тендера и проектной сметы

Реконструкцию Национального исторического музея провели без тендера и проектно-сметной документации. Об этом стало известно сегодня на выездном заседании парламентской фракции «Ата Мекен».

«Как можно было без тендера и проектно-сметной документации провести такую работу, потратив из бюджета огромные деньги? Этих людей надо прям в этом зале арестовать», — заявил депутат Бахадыр Сулайманов.

По словам заместителя директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урматбека Кокочарова, для отделки внутренней стороны выбрали ОсОО «СМУЗ». Компания до этого строила школу в новостройке «Ала-Тоо» в Бишкеке и ипподром в Чолпон-Ате.

«Компания «СМУЗ» не первый раз выполняет государственный заказ без тендера. Это очень странно», — заявил депутат Каныбек Иманалиев.

Депутат Айсулуу Мамашова усомнилась в качестве выполняемых работ.

«На реконструкцию ипподрома в Чолпон-Ате тоже была потрачена огромная сумма, и через год потребовались средства для ремонта», — отметила нардеп.

Оборудование для музея доставила немецкая компания «Витринен унд Гласбау Райер». Она также выбрана без тендера.