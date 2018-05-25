Генпрокуратура изучит материалы о ремонте Исторического музея

Генеральная прокуратура проверит все представленные материалы о реконструкции Национального исторического музея. Об этом на выездном заседании фракции «Ата Мекен» сообщил заместитель генерального прокурора Нурлан Дуйшембиев.

Депутаты от фракции «Ата Мекен» организовали заседание, на котором рассмотрели вопрос о средствах, потраченных на реконструкцию Исторического музея. Нардепы утверждают, что во время организации и проведения работ были нарушены законы, а цены завышены.

Кроме того, парламентарии выразили недовольство тем, что Кыргызстан отказался от грантовой помощи Турции, которая должна была отремонтировать внутреннюю и наружную части музея.

Напомним, сегодня депутаты от фракции «Ата Мекен» провели выездное заседание в Историческом музее. Парламентарии выясняли, сколько денег ушло на реконструкцию объекта. В ходе обсуждения они выявили, что траты оказались огромными.

В Кыргызстане на реконструкцию Исторического музея потрачено 1,5 миллиарда сомов, или $21,5 миллиона. В том числе $10 миллионов потрачено на ремонтные работы, $12,3 миллиона — на установку экспонатов и ремонт оборудования.

Первый этап работ проводило Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию (ТИКА) в КР. На эти цели выделено $15 миллионов. Кыргызская сторона выполняет внутренний ремонт и дизайн. Музей планировали открыть в ноябре 2017 года, потом в марте 2018-го. Однако реставрационные работы не завершены до сих пор.