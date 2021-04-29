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Общество

Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях

Столица Кыргызстана отмечает 143-летие. За это время она дважды сменила название, побыв и Пишпеком, и Фрунзе.

План проектного расположения Пишпека с застройками европейского типа утвердили 31 августа 1878 года. Уличная сетка разбивалась в шахматном порядке для устройства арычной сети и естественной вентиляции города. Часть зданий строили из дерева. Несмотря на полупустыню, горожане разбивали сады и парки.

В конце 1930-х в столицу приехали профессиональные архитекторы. В годы войны во Фрунзе разместили эвакуированные предприятия и строили новые.

В послевоенные годы город начали активно застраивать, появились серии типовых проектов. В архитектуре преобладают декоративизм и помпезность. Начиная со второй половины 1950-х ведется массовое строительство по типовым проектам. В 1970 году утвердили новый генеральный план Фрунзе.

В современном Бишкеке 938 улиц. Столицу считают душой и сердцем Кыргызстана, его политическим, экономическим, научным и культурным центром. В Бишкеке все больше торговых и бизнес-центров и все меньше тенистых зон отдыха. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/83080/
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