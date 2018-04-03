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Общество

Отравление на свадьбе. Число пострадавших превысило 230

Число отравившихся на свадьбе в ресторане «Ала-Тоо» превысило 230.

По данным пресс-центра Минздрава на 11.00, в Республиканскую инфекционную клиническую больницу обратились 198 пострадавших, из них 131 госпитализирован. В регионах госпитализированных еще 34 человека.

Новых обращений сегодня нет. В ближайшее время медики планируют начать выписывать пациентов домой.

«Тяжелых нет, одна больная оставалась вчера в реанимации, сегодня ее тоже переведут в отделение», — отметили в Минздраве.

По факту массового отравления посетителей столичного ресторана «Ала-Тоо», произошедшего 30 марта, возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ресторан «Ала-Тоо» закрыт на неопределенный срок.
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