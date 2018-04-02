Массовое отравление в ресторане «Ала-Тоо». Милиция возбудила уголовное дело

По факту массового отравления посетителей столичного ресторана «Ала-Тоо», произошедшего 30 марта, проводят расследование. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что материал зарегистрирован в УВД Октябрьского района.

«Возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих

требованиям безопасности». Назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.

По результатам экспертизы будет дана дополнительная информация», — сообщили в ГУВД.

Напомним, на свадьбе в столичном ресторане «Ала-Тоо» отравились 173 человека. В настоящее время большая часть пострадавших находятся в больницах города и регионов.