18:26
USD 68.43
EUR 84.35
RUB 1.20
Общество

Массовое отравление в ресторане «Ала-Тоо». Милиция возбудила уголовное дело

По факту массового отравления посетителей столичного ресторана «Ала-Тоо», произошедшего 30 марта, проводят расследование. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

Читайте по теме
Массовое отравление в Бишкеке. Ресторан «Ала-Тоо» закрыт на неопределенный срок

Уточняется, что материал зарегистрирован в УВД Октябрьского района.

«Возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и «Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности». Назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.
По результатам экспертизы будет дана дополнительная информация», — сообщили в ГУВД.

Напомним, на свадьбе в столичном ресторане «Ала-Тоо» отравились 173 человека. В настоящее время большая часть пострадавших находятся в больницах города и регионов. 
Ссылка:
просмотров: 672
Версия для печати
Материалы по теме
Массовое отравление в Бишкеке. Ресторан «Ала-Тоо» закрыт на неопределенный срок
Массовое отравление в ресторане Бишкека. В больницах находятся 173 пострадавших
Отравление на свадьбе. Ресторан закрыли до выяснения причин
Отравление на свадьбе. В инфекционку за помощью обратились 140 человек
Массовое отравление в ресторане Бишкека. Число пострадавших достигло 58
Массовое отравление в ресторане Бишкека: 38 пострадавших, из них семь детей
Медики рассказали о состоянии пострадавших от отравления в Ошской области
Отравление в Ошской области. Число пострадавших выросло
За сутки 17 человек попали в больницу с ботулизмом в Кара-Суйском районе
В Таджикистане мукой отравились 19 человек
Популярные новости
Транспортный коллапс. В&nbsp;мэрии Бишкека заявляют о&nbsp;провокации Транспортный коллапс. В мэрии Бишкека заявляют о провокации
Торговые центры Бишкека. Как мы&nbsp;искали пожарные выходы и&nbsp;планы эвакуации Торговые центры Бишкека. Как мы искали пожарные выходы и планы эвакуации
Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в&nbsp;самом дорогом городе мира Как кыргызская семья воспитывает детей по-японски в самом дорогом городе мира
Келинка из&nbsp;Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и&nbsp;не&nbsp;боится Келинка из Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и не боится
Бизнес
MegaCom: велосезон-2018&nbsp;открыт! MegaCom: велосезон-2018 открыт!
Мобильный оператор&nbsp;О! значительно увеличил пропускную способность своей сети Мобильный оператор О! значительно увеличил пропускную способность своей сети
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Карагачевую рощу Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Карагачевую рощу
Дети говорят о&nbsp;деньгах. Итоги Всемирной недели денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Дети говорят о деньгах. Итоги Всемирной недели денег с «Бакай Банком»