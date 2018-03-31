Алмазбек Атамбаев прокомментировал скандал с мандатом Асылбека Жээнбекова

Депутат Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков должен принять правильное решение. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель СДПК Алмазбек Атамбаев.
Бывший президент отметил заслуги Асылбека Жээнбекова перед партией.
«Асылбек Жээнбеков — хороший парень. Но когда его брат президент, а он сидит в парламенте — это не очень-то хорошо», — считает Алмазбек Атамбаев.
Брат президента Кыргызстана должен сдать свой депутатский мандат. Сооронбай Жээнбеков не должен допустить возвращения семейственности во власти. Об этом 17 марта на митинге в память о погибших в 2002 году в Аксы заявил член партии СДПК, председатель общественного объединения «Айкол Ала-Тоо» Мээрбек Мискенбаев.
Стоит отметить, что Мээрбека Мискенбаева не избрали делегатом сегодняшнего съезда социал-демократов.