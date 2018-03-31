Алмазбек Атамбаев прокомментировал скандал с мандатом Асылбека Жээнбекова

Депутат Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков должен принять правильное решение. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель СДПК Алмазбек Атамбаев.

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Бывший президент отметил заслуги Асылбека Жээнбекова перед партией.

«Асылбек Жээнбеков — хороший парень. Но когда его брат президент, а он сидит в парламенте — это не очень-то хорошо», — считает Алмазбек Атамбаев.