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Общество

Улица Тыналиева в Бишкеке выглядит как полигон для боевых действий

Улица Тыналиева в Бишкеке выглядит как полигон для боевых действий. Об этом в социальной сети Facebook написала пользователь Gulnara Dzholdoshbekova.

«В прошлом году с апреля до глубокой осени делали капитальный ремонт дороги. Мы ходили по камням, дышали пылью. Не прошло и полгода, как бордюры и лотки вдоль дороги по Тыналиева начали крошиться и таять вместе со снегом. Куда смотрят чиновники? Почему нет контроля? За демонтаж и установку бордюров опять спишут большие деньги. Не лучше ли сделать один раз, но качественно? Это ведь не сельская местность, а столица», — отметила бишкекчанка.
Напомним, в рамках реализации проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» за счет грантовых средств, предоставленных правительством Китая, планируется построить 36 дорог. Ремонт улицы Тыналиева (от Ахунбаева до Жайыла Баатыра) продолжат и в этом году.
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