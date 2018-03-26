Улица Тыналиева в Бишкеке выглядит как полигон для боевых действий. Об этом в социальной сети Facebook написала пользователь Gulnara Dzholdoshbekova.

«В прошлом году с апреля до глубокой осени делали капитальный ремонт дороги. Мы ходили по камням, дышали пылью. Не прошло и полгода, как бордюры и лотки вдоль дороги по Тыналиева начали крошиться и таять вместе со снегом. Куда смотрят чиновники? Почему нет контроля? За демонтаж и установку бордюров опять спишут большие деньги. Не лучше ли сделать один раз, но качественно? Это ведь не сельская местность, а столица», — отметила бишкекчанка.Напомним, в рамках реализации проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» за счет грантовых средств, предоставленных правительством Китая, планируется построить 36 дорог. Ремонт улицы Тыналиева (от Ахунбаева до Жайыла Баатыра) продолжат и в этом году.