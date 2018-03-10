Разбитые дороги. Какие улицы отремонтируют в Бишкеке в 2018 году

В мэрии Бишкека рассказали ИА «24.kg», какие улицы отремонтируют в столице в текущем году.
Всего планируется отремонтировать 101 улицу.
В частности, в рамках реализации проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» за счет грантовых средств, предоставленных правительством Китая, планируется построить 36 дорог.
В том числе запланирован капитальный ремонт проезжей части бульвара Эркиндик, без изменения параметров и расширения проезжей части.
|
№
|
Наименование улицы
|
Отрезок
|
Протяженность
|
1
|
Толстого
|
от Шабдана Баатыра до Ауэзова
|
|
2
|
Оберон
|
от Анкары до Толстого
|
|
3
|
Достоевского
|
от Анкары до Толстого
|
|
4
|
Лермонтова
|
от пр.Чуй до Жибек Жолу
|
|
5
|
Фрунзе
|
от Осмонкула до Лермонтова (с мостом через реку Аламедин)
|
|
6
|
Мамбетова
|
от Т. Айтматова до Шабдана Баатыра
|
|
7
|
Токтогула
|
от Гоголя до Айтматова с мостом через реку Аламедин
|
|
8
|
Суюмбаева
|
от Московской до Толстого
|
|
9
|
Т.Айтматова
|
от Туголбая-Аты до Жибек Жолу
|
|
10
|
Осмонкула
|
от Жибек Жолу до Курманджан Датки (с мостом)
|
|
11
|
Профессора Зимы
|
от школы №81 до Бухарской в ж/м «Ак-Босого»
|
|
12
|
Орозбекова
|
от Жибек Жолу до Саадаева
|
|
13
|
Т.Молдо
|
от Жибек Жолу до Саадаева
|
|
14
|
Щербакова
|
от Ганди до Бакинской
|
|
15
|
Баялинова
|
от Ганди до Бакинской
|
|
16
|
Новая и Суеркулова
|
в ж/м «Жениш»
|
|
17
|
Кустанайская
|
от Профсоюзной до Дэн Сяопина
|
|
18
|
Садыгалиева
|
от Дэн Сяопина до Профсоюзной
|
|
19
|
Салтанат
|
от Кайназарова до Лумумбы
|
|
20
|
Мурманская
|
от Садыгалиева до Алыкулова
|
|
21
|
Толстого
|
от Садыгалиева до Алыкулова
|
|
22
|
К. Акиева
|
от Боконбаева до Жибек Жолу
|
|
23
|
Тыныстанова
|
от Линейной до Жибек Жолу
|
|
24
|
Токтоналиева
|
от Масалиева до Кулатова с мостом через реку Ала-Арча
|
|
25
|
Малдыбаева
|
от Масалиева до Мира (восточная сторона)
|
|
26
|
Малдыбаева
|
от Ахунбаева до Масалиева
|
|
27
|
Тыналиева
|
от Ахунбаева до Жайыла Баатыра
|
|
28
|
Репина
|
от Южной магистрали до Куюкова
|
0,8
|
29
|
Ахунбаева
|
от Баха до Айбике в ж/м «Ак-Ордо»
|
|
30
|
Алыкулова
|
от Муромской (ТЭЦ-2) до Гагарина
|
|
31
|
Куюкова
|
от Баха до Муромской в ж/м «Арча-Бешик»
|
|
32
|
Шералиева
|
от Южной магистрали до улицы 18 в ж/м «Арча-Бешик»
|
|
33
|
Абдрахманова
|
от Айтматова до Иманалиева
|
|
34
|
Каралаева
|
от Куттубаева до Токомбаева
|
|
35
|
Турусбекова
|
от Чуйкова до пр.Жибек Жолу
|
|
36
|
въезд в ж/м «Мурас-Ордо»
|
от села Озерного до «Мурас-Ордо» и центральная дорога
|
В рамках реализации Программы реабилитации и реконструкции межквартальных и внутримикрорайонных дорог города отремонтируют 42 улицы.
|
№
|
Наименование улицы
|
1
|
Куренкеева – от Т.Молдо до Ганди
|
2
|
Тулебердиева – от Ганди до МЧК
|
3
|
Малышева – от Жибек Жолу до Кулиева
|
4
|
Мыскал – от Ганди до Мидина
|
5
|
Волковой – от Месароша до Кустанайской
|
6
|
Береговая (вдоль БЧК) от Ганди до Ленской
|
7
|
Тыныстанова – от Горького и Скрябина
|
8
|
Сеченова – от Щербакова до Фере
|
9
|
Набережная (вдоль БЧК) от Т.Молдо до Лермонтова
|
10
|
Пер.Местный, проезд в «Востоке-5»
|
11
|
Гражданская – от Т.Айтматова до Курманджан Датки
|
12
|
Западная – от Жибек Жолу до Гражданской
|
13
|
Джалиля – от Айтматова до Лермонтова
|
14
|
Достоевского – от Фрунзе до железной дороги
|
15
|
Луганская – от Лермонтова до Калинина
|
16
|
Усенбаева – от Туголбая-Аты до Токтогула
|
17
|
ж/м «Учкун»: улицы Чуй, Мин-Булак, Чымындык, Кайынды, Огомбаева
|
18
|
ж/м «Бакай-Ата»: улица Полевая – от Анар-Ырчы до Камчоро
|
19
|
ж/м «Дордой»: улица Дордой-Ибраимова-3 – от Элебесова до Эмгекчил
|
20
|
мкр №9: дорога от Суеркулова до Байтика Баатыра
|
21
|
мкр №9: дорога от Суеркулова до Саманчина
|
22
|
ж/м «Кок-Джар»: улица Куланак – от Арстанбап до Байтика Баатыра
|
23
|
мкр №3: от Суеркулова вдоль домов №№ 14, 15, 16, 17, 18 с выходом на Койбагарова
|
24
|
мкр №4: пер.Койташский, от Ахунбаева до Койбагарова
|
25
|
мкр №4: от Суеркулова до домов №№ 19/1 и 22а
|
26
|
мкр №6: внутренняя дорога до СШ №56
|
27
|
мкр №12: внутренняя дорога вдоль домов №20
|
28
|
ж/м «Алтын-Ордо»: ул.Алтын-Ордо до Южной
|
29
|
Боромбаева – от Репина до Садырбаева
|
30
|
Пишпекская – от Дэн Сяопина до Джамгырчинова
|
31
|
Крылова – от Толстого до Тойгонбаева
|
32
|
Алтымышева – от Джунусалиева до Матыева
|
33
|
Купянская – от Гагарина до Боромбая
|
34
|
Коперника – от Курчатова до Садырбаева
|
35
|
Чайковского – от Тойгонбаева до Лущихина
|
36
|
Алыбаева – от Осмонова до Термечикова
|
37
|
Леваневского – от Осмонова до Термечикова
|
38
|
Самойленко в ж/м «Киргизия-1» – от Абдрахманова до Кожомкулова
|
39
|
Гаражная в ж/м «Киргизия-1» – от Самойленко до Мира
|
40
|
Айбике – от Ала-Тоо до Фрунзе
|
41
|
Магистральная в ж/м «Ынтымак» – от Садырбаева до ул.Кырман
|
42
|
Валдайская – от Курчатова до Садырбаева
Кроме того, идут подготовительные работы по проекту «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог», который включает еще 23 столичные улицы.
|
№
|
Наименование улицы
|
Отрезок
|
Протяженность
|
1
|
Шабдана Баатыра
|
От пр.Чуй до Горького
|
|
2
|
Чолпон-Атинская
|
От ул.Анкара до пр.Чуй
|
|
3
|
Садырбаева
|
От Семетея до Масалиева
|
|
От Гагарина до Толстого
|
|
4
|
Чуй
|
От Шабдана Баатыра до Айматова
|
|
5
|
Суеркулова
|
От Юнусалиева до Каралаева
|
|
6
|
Усенбаева
|
От Жибек Жолу до БЧК
|
|
7
|
Абая
|
От Медерова до Горького
|
|
8
|
Нуркамал
|
От Каралаева до Токомбаева
|
|
9
|
Жибек Жолу
|
От Т.Молдо до Манаса
|
|
10
|
Ленская
|
От Фучика до БЧК
|
|
11
|
Термечикова
|
От Толстого до Гагарина
|
|
12
|
Репина
|
От Толстого до Гагарина
|
|
13
|
Ахунбаева
|
От Бакаева до Садырбаева
|
|
14
|
Московская
|
От Байтика Баатыра до Суюмбаева
|
|
15
|
Айни
|
От Псковской до Токтоналиева
|
|
16
|
Токтогула
|
От Манаса до Акиева
|
|
17
|
Уметалиева
|
От Боконбаева до Жибек Жолу
|
|
18
|
Масалиева
|
От Садырбаева до Тыналиева
|
|
19
|
Эркиндик
|
От Туголбай-Аты до Фрунзе
|
|
20
|
Куренкеева
|
От Усенбаева до Абдрахманова
|
|
21
|
Алтымышева
|
От Садырбаева до Бакаева
|
|
22
|
Салиевой
|
От Ауэзова до Лермонтова
|
|
23
|
Манаса/Айтматова
|
От Жибек Жолу до резиденции
|
|
Всего: