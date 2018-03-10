Разбитые дороги. Какие улицы отремонтируют в Бишкеке в 2018 году

В мэрии Бишкека рассказали ИА «24.kg», какие улицы отремонтируют в столице в текущем году.

Всего планируется отремонтировать 101 улицу.

В частности, в рамках реализации проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» за счет грантовых средств, предоставленных правительством Китая, планируется построить 36 дорог.

В том числе запланирован капитальный ремонт проезжей части бульвара Эркиндик, без изменения параметров и расширения проезжей части.

№ Наименование улицы Отрезок Протяженность 1 Толстого от Шабдана Баатыра до Ауэзова 4,4 км 2 Оберон от Анкары до Толстого 1,3 км 3 Достоевского от Анкары до Толстого 1,4 км 4 Лермонтова от пр.Чуй до Жибек Жолу 1,6 км 5 Фрунзе от Осмонкула до Лермонтова (с мостом через реку Аламедин) 2,6 км 6 Мамбетова от Т. Айтматова до Шабдана Баатыра 0,9 км 7 Токтогула от Гоголя до Айтматова с мостом через реку Аламедин 0,54 км 8 Суюмбаева от Московской до Толстого 0,4 км 9 Т.Айтматова от Туголбая-Аты до Жибек Жолу 2,5 км 10 Осмонкула от Жибек Жолу до Курманджан Датки (с мостом) 2,7 км 11 Профессора Зимы от школы №81 до Бухарской в ж/м «Ак-Босого» 1 км 12 Орозбекова от Жибек Жолу до Саадаева 3,3 км 13 Т.Молдо от Жибек Жолу до Саадаева 3,12 км 14 Щербакова от Ганди до Бакинской 3,5 км 15 Баялинова от Ганди до Бакинской 3,5 км 16 Новая и Суеркулова в ж/м «Жениш» 1,25 км 17 Кустанайская от Профсоюзной до Дэн Сяопина 1,2 км 18 Садыгалиева от Дэн Сяопина до Профсоюзной 1,3 км 19 Салтанат от Кайназарова до Лумумбы 0,8 км 20 Мурманская от Садыгалиева до Алыкулова 1,3 км 21 Толстого от Садыгалиева до Алыкулова 1,2 км 22 К. Акиева от Боконбаева до Жибек Жолу 1,7 км 23 Тыныстанова от Линейной до Жибек Жолу 2,3 км 24 Токтоналиева от Масалиева до Кулатова с мостом через реку Ала-Арча 2,7 км 25 Малдыбаева от Масалиева до Мира (восточная сторона) 3,4 км 26 Малдыбаева от Ахунбаева до Масалиева 1,58 км 27 Тыналиева от Ахунбаева до Жайыла Баатыра 1,6 км 28 Репина от Южной магистрали до Куюкова 0,8 29 Ахунбаева от Баха до Айбике в ж/м «Ак-Ордо» 5,3 км 30 Алыкулова от Муромской (ТЭЦ-2) до Гагарина 3,1 км 31 Куюкова от Баха до Муромской в ж/м «Арча-Бешик» 2,9 км 32 Шералиева от Южной магистрали до улицы 18 в ж/м «Арча-Бешик» 1,3 км 33 Абдрахманова от Айтматова до Иманалиева 1,2 км 34 Каралаева от Куттубаева до Токомбаева 1,2 км 35 Турусбекова от Чуйкова до пр.Жибек Жолу 1,9 км 36 въезд в ж/м «Мурас-Ордо» от села Озерного до «Мурас-Ордо» и центральная дорога 2,54 км

Ранее в соцсетях горожане выразили опасения о том, что бульвар расширят, а деревья вырубят.

В рамках реализации Программы реабилитации и реконструкции межквартальных и внутримикрорайонных дорог города отремонтируют 42 улицы.

№ Наименование улицы 1 Куренкеева – от Т.Молдо до Ганди 2 Тулебердиева – от Ганди до МЧК 3 Малышева – от Жибек Жолу до Кулиева 4 Мыскал – от Ганди до Мидина 5 Волковой – от Месароша до Кустанайской 6 Береговая (вдоль БЧК) от Ганди до Ленской 7 Тыныстанова – от Горького и Скрябина 8 Сеченова – от Щербакова до Фере 9 Набережная (вдоль БЧК) от Т.Молдо до Лермонтова 10 Пер.Местный, проезд в «Востоке-5» 11 Гражданская – от Т.Айтматова до Курманджан Датки 12 Западная – от Жибек Жолу до Гражданской 13 Джалиля – от Айтматова до Лермонтова 14 Достоевского – от Фрунзе до железной дороги 15 Луганская – от Лермонтова до Калинина 16 Усенбаева – от Туголбая-Аты до Токтогула 17 ж/м «Учкун»: улицы Чуй, Мин-Булак, Чымындык, Кайынды, Огомбаева 18 ж/м «Бакай-Ата»: улица Полевая – от Анар-Ырчы до Камчоро 19 ж/м «Дордой»: улица Дордой-Ибраимова-3 – от Элебесова до Эмгекчил 20 мкр №9: дорога от Суеркулова до Байтика Баатыра 21 мкр №9: дорога от Суеркулова до Саманчина 22 ж/м «Кок-Джар»: улица Куланак – от Арстанбап до Байтика Баатыра 23 мкр №3: от Суеркулова вдоль домов №№ 14, 15, 16, 17, 18 с выходом на Койбагарова 24 мкр №4: пер.Койташский, от Ахунбаева до Койбагарова 25 мкр №4: от Суеркулова до домов №№ 19/1 и 22а 26 мкр №6: внутренняя дорога до СШ №56 27 мкр №12: внутренняя дорога вдоль домов №20 28 ж/м «Алтын-Ордо»: ул.Алтын-Ордо до Южной 29 Боромбаева – от Репина до Садырбаева 30 Пишпекская – от Дэн Сяопина до Джамгырчинова 31 Крылова – от Толстого до Тойгонбаева 32 Алтымышева – от Джунусалиева до Матыева 33 Купянская – от Гагарина до Боромбая 34 Коперника – от Курчатова до Садырбаева 35 Чайковского – от Тойгонбаева до Лущихина 36 Алыбаева – от Осмонова до Термечикова 37 Леваневского – от Осмонова до Термечикова 38 Самойленко в ж/м «Киргизия-1» – от Абдрахманова до Кожомкулова 39 Гаражная в ж/м «Киргизия-1» – от Самойленко до Мира 40 Айбике – от Ала-Тоо до Фрунзе 41 Магистральная в ж/м «Ынтымак» – от Садырбаева до ул.Кырман 42 Валдайская – от Курчатова до Садырбаева

Кроме того, идут подготовительные работы по проекту «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог», который включает еще 23 столичные улицы.