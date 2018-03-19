21:17
USD 68.27
EUR 84.11
RUB 1.19
Общество

Еще две улицы закрыты для проезда в Бишкеке

В связи с реконструкцией дорожного полотна закрыто движение для автотранспорта еще на двух улицах. Об этом со ссылкой на Управление капитального строительства сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, участок улицы Айни — от Псковской до Айтматова — закрыт до 15 июня, отрезок бульвара Эркиндик — от улицы Туголбая-Аты до Московской (западная сторона) — до 15 мая.

На участках обновят дорожные бордюры и восстановят покрытие.

Ранее мэрия сообщила, что с 20 марта в связи с реконструкцией закроют отрезок улицы Баялинова.
Ссылка:
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
Улицу Баялинова закрыли для движения автотранспорта
В Бишкеке некоторые дороги 21 марта закроют для проезда
Какую праздничную программу готовит мэрия на Нооруз
Подрядчики, субподрядчики, срыв сроков. Сплошной бардак при ремонте на ТЭЦ
Бывший директор ТЭЦ Бишкека рассказал об истинных причинах январской аварии
Отрезок улицы Джаманбаева закрыт для движения автотранспорта
Расширять дороги под парковки в Бишкеке не будут
Разбитые дороги. Какие улицы отремонтируют в Бишкеке в 2018 году
Ремонт трассы Бишкек — Ош. Дорожников уличают в мошенничестве
В Боомском ущелье закроют одну полосу движения из-за ремонта защитной стены
Популярные новости
Мэрия Бишкека вернулась к&nbsp;идее переименовать проспект Чуй. Вы&nbsp;поддержите? Мэрия Бишкека вернулась к идее переименовать проспект Чуй. Вы поддержите?
Как переоформить машину, купленную в&nbsp;Кыргызстане по&nbsp;доверенности Как переоформить машину, купленную в Кыргызстане по доверенности
Как я&nbsp;снимал &laquo;ночную бабочку&raquo; Как я снимал «ночную бабочку»
Выборы президента России. У&nbsp;Посольства РФ&nbsp;в&nbsp;Бишкеке выстроилась очередь Выборы президента России. У Посольства РФ в Бишкеке выстроилась очередь
Бизнес
Нооруз&nbsp;&mdash; приятный повод для скидки на&nbsp;все аксессуары в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; 21&nbsp;процент! Нооруз — приятный повод для скидки на все аксессуары в O!Store — 21 процент!
Преврати свой смартфон в&nbsp;настоящий КИНОТЕАТР Преврати свой смартфон в настоящий КИНОТЕАТР
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; признан одним из&nbsp;лучших социально ответственных работодателей Аэропорт «Манас» признан одним из лучших социально ответственных работодателей
Максимальная скорость 4G&nbsp;с&nbsp;интернет-пакетами &laquo;День-Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom Максимальная скорость 4G с интернет-пакетами «День-Ночь» от MegaCom