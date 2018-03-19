Еще две улицы закрыты для проезда в Бишкеке

В связи с реконструкцией дорожного полотна закрыто движение для автотранспорта еще на двух улицах. Об этом со ссылкой на Управление капитального строительства сообщила пресс-служба мэрии.



По ее данным, участок улицы Айни — от Псковской до Айтматова — закрыт до 15 июня, отрезок бульвара Эркиндик — от улицы Туголбая-Аты до Московской (западная сторона) — до 15 мая.



На участках обновят дорожные бордюры и восстановят покрытие.



Ранее мэрия сообщила, что с 20 марта в связи с реконструкцией закроют отрезок улицы Баялинова.