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Общество

Хотела есть. Мачеха избила девочку за воровство хлеба

Сотрудники института омбудсмена навестили девочку, которая попала в детскую больницу с синяками и сотрясением мозга.

По данным пресс-службы акыйкатчи, девочка в школу вообще не ходит.

Малышка рассказала: ее побила мачеха за то, что она украла хлеб, так как была голодна. Девочка общительная, дружелюбная.

«Семья девочки переехала в село Маевка три месяца назад. Отец работает на стройке, мачеха — домохозяйка. Родная мама девочки пропала два года назад, сейчас она в розыске», — говорится в сообщении.

«Данный факт находится на личном контроле у омбудсмена Кубата Оторбаева. Уже направлены соответствующие запросы в МВД КР, Минсоцразвития о рассмотрении ответственности сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних, участковой милиции данного района по вопросу своевременного выявления детей, находящихся под угрозой семейного насилия», — отметили в институте.

Соцработники намерены лишить биологическую мать девочки родительских прав. 
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