Хотела есть. Мачеха избила девочку за воровство хлеба

Сотрудники института омбудсмена навестили девочку, которая попала в детскую больницу с синяками и сотрясением мозга.
По данным пресс-службы акыйкатчи, девочка в школу вообще не ходит.
Малышка рассказала: ее побила мачеха за то, что она украла хлеб, так как была голодна. Девочка общительная, дружелюбная.
«Данный факт находится на личном контроле у омбудсмена Кубата Оторбаева. Уже направлены соответствующие запросы в МВД КР, Минсоцразвития о рассмотрении ответственности сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних, участковой милиции данного района по вопросу своевременного выявления детей, находящихся под угрозой семейного насилия», — отметили в институте.
Соцработники намерены лишить биологическую мать девочки родительских прав.