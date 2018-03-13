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Общество

Жестокое избиение восьмилетней девочки. Мать намерены лишить родительских прав

Биологическую мать жестоко избитой восьмилетней девочки намерены лишить родительских прав. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель начальника Аламудунского районного управления соцразвития Тилек Минбаев.

По его словам, женщина прописана в Джумгальском районе Нарынской области. «Мы обратились к коллегам с просьбой оказать содействие в поиске матери. Состояние девочки сейчас удовлетворительное, переломов нет. Мы составили индивидуальный план по защите ребенка. Сегодня материалы будут рассматривать на комиссии по делам детей», — сказал Тилек Минбаев.

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«Мы вчера присутствовали при допросе. Девочка прямо говорит, что ее избивает мачеха. Если следствие установит вину нынешних родителей и возбудят дело в отношении мачехи, то будем изымать всех детей из этой семьи, а всего их четверо. Избитая девочка и ее десятилетний брат — от первой жены, еще двое детей от мачехи. На двоих младших свидетельство о рождении не получали», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что по факту избиения восьмилетней девочки УВД Аламудунского района возбудило уголовное дело.

Известно, что девочка проживает в Маевке. В ночь на 11 марта она поступила в детскую больницу с синяками и гематомами.
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