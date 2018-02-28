Двойное гражданство. Стоит ли наказывать за него?

После ареста в Алматы депутата парламента Асылбек уулу Дамирбека выяснилось, что у него есть и гражданство Казахстана. В Жогорку Кенеше и ЦИК заговорили о том, что подобное следует рассматривать как уголовно наказуемое деяние и привлекать к ответственности.

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В Кыргызстане иметь гражданство другого государства закон запрещает депутатам, министрам, главам муниципальных служб, судьям, сотрудникам правоохранительных и фискальных органов.

Если выяснится, что у чиновника или нардепа есть второе гражданство, никакого наказания ему не грозит.

ИА «24.kg» спросило респондентов, а как они считают, стоит ли наказывать за наличие второго гражданства в уголовном порядке или проще разрешить его на законодательном уровне?

Дастан Бекешев, депутат парламента, член фракции СДПК:

— Я предлагаю внести поправки в законы, чтобы в отношении чиновников и депутатов, у которых выявили двойное гражданство, Генеральная прокуратура возбуждала уголовное дело по статье «Подлог». Проверить наличие иного гражданства ЦИК не может. Но это не должно освобождать от ответственности тех, кто скрыл информацию о наличии паспорта другого государства.

Наказание должно быть, причем в уголовном порядке. Иначе, кроме лишения мандата или увольнения с работы, больше ответственности нет. Это неправильно. Дастан Бекешев

— Безусловно, следует уголовно наказывать тех кандидатов в депутаты, кто имеет второй паспорт и намеренно скрывает это. Сознательное умалчивание следует расценивать как заведомо ложное сообщение. В ЦИК при регистрации такой человек предоставляет только паспорт гражданина Кыргызстана. Как правило, выясняется случайно, что у того или иного депутата гражданство другой страны. Максимум, что ему грозит, — лишение мандата.

Думаю, законом стоит закрепить, что кандидат должен представлять в Центризбирком достоверные сведения, включая официальные ответы на запросы в соответствующие службы других государств и нотариально заверенные о том, что он не является их гражданином. Только при наличии полного пакета документов ЦИК его может регистрировать.

Если обнаружится, что он предоставил ложные данные, его надо привлекать к уголовной ответственности. Гульнара Джурабаева.

— Кыргызстан не запрещает напрямую своим гражданам иметь второе гражданство. Но дело в том, что наше законодательство просто игнорирует наличие у граждан паспортов других стран. Проще говоря: если у вас есть другое гражданство, нашему государству нет до этого дела. Оно будет относиться к вам как к своему гражданину: если нужна пенсия, оно будет ее платить, если вы нарушили какие-то законы, оно будет вас судить.

Что касается депутатов, то в их отношении есть категорический запрет по двойному гражданству. Азамат Тынаев

Значит, если есть такая норма, должна быть предусмотрена определенная мера ответственности. Под ней подразумевается не только лишение депутатского мандата.

— То есть это следует рассматривать как уголовно наказуемое деяние?

— Депутат должен нести ответственность. Ведь если в пакете требуемых для регистрации кандидатом в депутаты документов будет нотариально заверенное личное подтверждение об отсутствии у него второго гражданства, это будет налагать на него ответственность за фальсификацию или сокрытие информации. Что у нас законы предусматривают за такие проступки? Вот это и должно применяться. А особого наказания не требуется, на мой взгляд.

Канатбек Азиз, доктор политических (юридических) наук:

— В Кыргызстане института двойного гражданства не существует на законодательном уровне. КР ни с одной страной не заключала соглашения на этот счет. Поэтому мы можем говорить только об ином гражданстве. Запретить иметь его государство не может, у нас полстраны — мигранты. Но законодательно запрещается иметь иное гражданство занимающим политические должности, депутатам, министрам, судьям, сотрудникам правоохранительных и фискальных органов. Это правильно. Они должны защищать интересы только одного государства.

Ответственность при выявлении подобных фактов не предусмотрена, а она должна быть. Возможно, следует внести в Уголовный кодекс отдельную статью со сроком лишения свободы. Кантбек Азиз

— Я не считаю, что депутатов или чиновников следует наказывать за иное гражданство именно в уголовном порядке. Можно и рублем наказать. К примеру, обязать того же Асылбек уулу Дамирбека выплатить за все годы его депутатства заработную плату, которую он получал. Мне кажется, такой способ намного действеннее. Что же касается разрешения двойного гражданства, то вопрос пусть решается на межгосударственном уровне путем переговоров.

Мы, может, и хотим двойное гражданство, но нужно смотреть, захочет та или иная развитая страна с нами подписать такой договор. В последние годы, если верить статистике, среди экстремистов и террористов все чаще попадаются выходцы из Кыргызстана. Нас уже воспринимают, как кузницу террористов.

Жанар Акаев, депутат парламента:

— В той ситуации, когда до миллиона самых талантливых кыргызстанцев выехали на работу за рубеж, добиваются там больших успехов и кормят всю страну, недопустимо приравнивать вынужденное получение ими иностранного гражданства к предательству и национальной измене.

Я не согласен с тем, чтобы мы вводили за это, как предлагают некоторые депутаты, уголовную ответственность или штрафы. Жанар Акаев

Мы должны создать условия для возращения самых способных и достойных сыновей и дочерей на родину. Чтобы они могли занять ответственные посты, в том числе и на госслужбе.

Мы — маленькая страна и не должны повторять политику больших государств в этой сфере. У них неисчерпаемый запас талантов, а нас слишком мало, чтобы разбрасываться такими людьми.