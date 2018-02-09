2,5 тысячи деревьев спилят в Бишкеке в 2018 году

В Бишкеке в 2018 году спилят 2,5 тысячи деревьев. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил мэр города Албек Ибраимов.

Он представил статистику вырубки зеленых насаждений за три последних года: показатель вырос практически втрое.

В 2014-м вырубили 1 тысячу 156 деревьев, в 2016-м вынужденно снесли 2 тысячи 328 деревьев, в 2017-м – 2 тысячи 938. В планах на 2018-й значится снос 2,5 тысячи деревьев.

При этом в 2014-м высадили 5 тысяч 609 саженцев, в 2016-м — 5 тысяч 508, в 2017-м — 10 тысяч 22, и в планах на 2018-й посадить 8 тысяч 217 зеленых насаждений. «Я говорю о крупномерных полноценных деревьях лиственных пород», — заметил Албек Ибраимов.