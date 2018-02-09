Заверните селедку в бумагу! Как отучить кыргызстанцев от полиэтиленовых пакетов

Признайтесь, у кого дома нет пакета для пакетов? Такого человека сегодня, пожалуй, не найти. Этот кусочек полиэтилена прочно вошел в нашу жизнь. Ни один поход в магазин не обойдется без него, будь у тебя в корзине всего одно яблоко.

Поэтому инициатива чиновников запретить «использование мелких полиэтиленовых пакетов, которые выдают в супермаркетах и на базарах», вызвал такие споры у кыргызстанцев.

Pro et contra

Мнения людей разделились: одни поддерживает идею, другие не готовы отказаться от привычного удобства. «Как вы купите селедку? В газетку завернете? А сахар-песок?» — возмущается, к примеру, одна дама. «Вы посмотрите вокруг — в полях, на деревьях, даже в горах — везде эти использованные пакеты. Безобразие!» — говорит другой.

Как у нас, в Средней Азии, употребляют пластиковые пакеты, это же просто немыслимо! Очень бездумно. Инженер-эколог ОВ «МувГрин» Бактыгуль Стакеева

«Буквально сейчас я зашла в магазин, говорю, что мне не нужен пакет, нет, продавцу «так легче», поэтому она везде будет запихивать этот пакетик. Очень огорчает такое отношение», — негодует она.

Дубль №...

Попытки отучить граждан от пакетов предпринимались не раз. Постановление правительства о замене полиэтиленовых пакетов бумажными подписывал премьер-министр Омурбек Бабанов еще в июне 2012 года.

Чуть позже мэрия Бишкека предложила ввести налог за пакеты.

«Каждый пакет должен иметь цену, тогда горожане будут относиться к упаковкам бережнее и использовать их несколько раз. В итоге мусора будет меньше», — ожидали столичные чиновники и называли даже цену на пакетики, которую должны установить торговые сети. Предположительно — от двух до десяти сомов.

Однако дальше планов дело не пошло. Уже в 2015-м подобный законопроект разработала депутат ЖК Эркингуль Иманкожоева.

«Десятки миллиардов полиэтиленовых пакетов используются ежегодно. Они производятся из невосстанавливаемых природных ресурсов (нефть, уголь, газ), а их долговечность угрожает экологии планеты. Иссык-Куль задыхается от их негативного действия», — аргументировала она, предлагая заменить полиэтилен многоразовыми сумками, бумажными пакетами и авоськами.

Тогда же подсчитали предполагаемый ущерб десяти предприятий (большая часть которых китайские) — 16 миллионов сомов. Причем в самом Китае установлен запрет на производство полиэтиленовых пакетов.

В 2018 году воздействие на бизнес чиновники еще не анализировали.

Капля в море

Кстати, в 2017 году некоторые супермаркеты ввели платные якобы биоразлагаемые пакеты.

«Честно говоря, они абсолютно не разлагаются. Торговые сети просто пошли по рыночному пути. Но на безрыбье и рак рыба. После этого хотя бы разговоры начали вести о сокращении потребления пластика, — вспоминает Бактыгуль Стамкеева. — И это важно: жители Бишкека более или менее какую-то информацию получают, а приезжих из регионов эта тема нисколько не заботит. Поэтому пусть хотя бы платные пакеты вводят».

Я, например, на рынок хожу со своей сумкой. Пусть это капля в море, но как иначе? Если нас будет много, то ситуация изменится. Бактыгуль Стамкеева

«В Венгрии, к примеру, за любой пакет берут деньги, поэтому людям выгодно ходить со своими. Что касается бумажных пакетов, их производство можно наладить. Вопрос в том, насколько готово к этому население, и есть ли люди, готовые производить это. Сегодня у нас все отходы скидывают в один контейнер. Тазалыковцы, насколько я знаю, конкурируют в деле сбора мусора, поэтому им невыгодно, чтобы их мусор поступал на перерабатывающие заводы», — добавляет эколог.

Кто найдет замену?

Председатель парламентского комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Айтмамат Назаров поддерживает инициативу. «Идея хорошая, пора отказываться от полиэтиленовых пакетов. Но надо найти замену, чтобы людям было удобно, ведь все привыкли к ним, и финансово выгодно. Что предложим вместо пластика? Вот основной вопрос. Бумажные пакеты хороши, но будут ли они приемлемы по цене?» — сказал он ИА «24.kg».

Вариант сделать полиэтиленовые пакеты платными нардеп не рассматривает.

Они будут стоить не более 10 тыйынов. Желательно не делать на пластиковых пакетах бизнес: это экологически очень вредно. Они могут пролежать в земле до 300 лет. Айтмамат Назаров

Всем миром

Руководитель ОО «Независимая экологическая экспертиза» Олег Печенюк считает, что одних ограничений недостаточно, нужен комплекс мер.

«Вообще проблема, связанная с пакетами, возникает во многих странах мира и порождает конфликты вплоть до серьезных драк: бизнес сопротивляется. Дело в том, что себестоимость пакета маленькая, вроде как удобно, взял, использовал и выбросил. Рассматривать его как сырье? Объем очень маленький, и, соответственно, сам сбор пакетов, которые можно использовать для вторичной переработки, очень усложнен. Разлагаются же пакеты очень долго, нанося вред экологии.

Кстати, в советское время в себестоимость продукции включалась и стоимость на утилизацию упаковки. А когда продукция становится чуть дороже, то надо выбирать — или платишь, или берешь холщовую многоразовую сумку. Тут важен информационный компонент. Для кого-то этот сом не так уж и важен, но человеку надо понимать, что это вредно. Штрафовать же за использование пакетов — просто нереально. Это сколько ресурсов потребуется, чтобы проверить всех торговцев!» — отмечает он.

В России, к слову, пакеты платные, как и в Европе.

Утилизационный сбор на всю упаковку нужно вводить. Эта нормальная практика во всем мире. Олег Печенюк

Норвежцы молодцы. А мы?

В Норвегии перерабатывают за год почти 600 миллионов бутылок, или 97 процентов от общего количества! Такого нет ни в одной стране мира. А все потому, что это выгодно всем: и потребителям, и производителям, и государству.

Как действует схема утилизации пластиковых бутылок? Купил воду, к примеру, выпил, вернулся в магазин, сдал бутылку и аппарат вернул тебе ее стоимость, предварительно включенную в цену самого напитка. Бутылку можно перерабатывать несколько раз.

Кстати, в Бишкеке тоже есть пункты приема пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетов для переработки. Правда, платят за них мизер — всего 5-10 сомов за килограмм.

Несколько лет в столице КР обещают построить завод по сортировке мусора. И даже получены деньги ЕБРР, а тендер на строительство все еще не проведен...