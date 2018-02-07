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Общество

В Кыргызстане намерены запретить использование пластиковых пакетов

В Кыргызстане вновь намерены запретить использование пластиковых пакетов. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов.

По его словам, законопроект отправили в правительство на согласование. «Мы вводим запрет на использование мелких полиэтиленовых пакетов, которые выдают в супермаркетах и на базарах и которые не перерабатываются. На юге республики, к примеру, используют бумажные пакеты, почему бы и в Бишкеке так не делать?» — сказал Абдыкалык Рустамов.

На вопрос, введут ли в случае запрета на пакеты штрафы за их использование, он ответил:

Пока мы только разработали законопроект, в Административный кодекс поправок не вносили. Штрафы предполагают, что можно использовать пакеты, понести наказание и дальше работать. А запрет и есть запрет.

Чиновники пока не подсчитывали, сколько предприятий выпускают пластиковые пакеты.

Напомним, подобную инициативу поднимали в парламенте в 2015 году. Однако депутаты выступили против запрета на использование полиэтиленовых пакетов.
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