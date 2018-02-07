Авария на ТЭЦ. Как жителям Бишкека пересчитали плату за отопление

После аварии на ТЭЦ Бишкека жителям, оставшимся без отопления и горячей воды, обещали произвести перерасчет. В ОАО «Бишкектеплосеть» сообщили, что счета не выставят только за пять дней.

На сколько по факту сократилась оплата за коммунальные услуги? ИА «24.kg» проанализировало квитанции, чтобы понять, сколько потеряла Бишкектеплосеть из-за аварии и какова компенсация за дни в холодных квартирах.

Не было тепла, не за что и платить

На пресс-конференции глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев заявил, что из-за аварии горожанам сделают перерасчет за январь. По его словам, по результатам устранения последствий выхода из строя старого оборудования произведут перерасчет за отопление на тот период, когда снизилась температура в квартирах.

Позже депутаты Жогорку Кенеша потребовали от энергетиков вычесть из счетов те дни, когда не было отопления. По их словам, перерасчета недостаточно. Не было тепла, не за что и платить.

«Это неправильно. Горячая вода — это товар, — пытался объяснить первый вице-премьер-министр, он же депутат и бывший министр энергетики Аскарбек Шадиев. — В Бишкектеплосети изначально говорили, что будет произведен перерасчет в зависимости от температуры».

Однако народных избранников такой расклад не устраивал. Авария на ТЭЦ Бишкека и болезненный вопрос тарифов можно выгодно перевернуть в мнимую заботу об избирателях. Сомневаемся, что сами депутаты страдали от холода.

Я вам гнилые, надкусанные яблоки привезу, вы их купите? Или заплатите мне за то, что я просто привез яблоки? Вы сейчас хотите населению счет предъявить за холодные батареи? Дастан Бекешев

С ним согласились и другие депутаты, которые отметили, что за некачественный товар платить не стоит. Исхак Масалиев добавил, что в некоторых квартирах из-за аварии на ТЭЦ лопнули батареи. Это тоже следует компенсировать.

Подсчет гигакалорий

К счастью, в самый пик морозов я оказалась за городом в родительском доме у теплой печки. Тут-то и поняла все прелести независимости от центрального отопления. Бишкекчане в это время согревались как могли: обогреватели, газовые духовки, одеяла, коньяк...

Квартира у меня теплая. В зимние месяцы порой приходилось открывать окна, поэтому неладное заподозрила в пятницу вечером, 26 января. Тогда об аварии на ТЭЦ еще никто не знал, но батареи были уже чуть теплыми.

За пять дней температура в квартирах опустилась до +10 градусов. В некоторых было холоднее или теплее, но на общую картину замерзающего Бишкека это не влияет. Нас интересует, сколько сомов вычтут из счета за отопление.

Анализ проводился на основе квитанций за отопление за последние три года. Учитывая, что в январе применяется повышающий коэффициент, так как температура воздуха зачастую ниже, чем в декабре или ноябре.

В январе 2015-го в мою однокомнатную квартиру отпущено 0,8865 гигакалорий. По тогдашнему тарифу в 917,78 сома пришлось заплатить за отопление 840 сомов.

За январь 2016-го расчет производился уже по новому тарифу в 1 тысячу 134,7 сома за гигакалорию. По факту мне поставили 0,7554 гигакалории. Счет составил 883,6 сома.

В январе 2017-го отпущено 0,882 гигакалории на 1 тысячу 33 сома. При этом незначительно увеличилась плата за техническое обслуживание, рассчитываемая за каждый квадратный метр площади квартиры.

Ориентируясь на прошлогодний счет, выводим примерную «компенсацию» за пять дней. Она составила 167 сомов для однокомнатной квартиры. Сколько же составит реальное сокращение?

Компенсация без компенсации

Бишкекчане начали получать квитанции. Они жалуются, что перерасчета им не сделали.

Анара Сыдыкова: «Пришли счета за отопление и горячую воду. Сзади квитка написано, что сделан перерасчет за 26 дней январских, а по факту вышло так же...Оператор «Бишкектеплосети» Жазгуль Бекиева ответила: Это самый холодный месяц».

Oksana Polyubina: «В call-центре только орут и говорят, что мы идиоты. Гигакалорий они больше на нас потратили. Но когда было холоднее, отопления не было. Холодной была последняя неделя, а первые три — плюсовая температура».

В ОАО «Бишкектеплосеть» ИА «24.kg» рассказали, что в договоре прописана средняя наружная температура воздуха. На январь она установлена в −3,8 градуса. Однако средняя фактическая температура составила −4,3 градуса.

Исходя из этого, расчет для моей квартиры производился с учетом повышающего коэффициента. Без перерасчета мне пришлось бы заплатить 1 тысячу 242 сома. За пять дней без отопления вычли 282 сома.

Расчет производился по формуле: 0,986/31*26*1,0229*1134,76

Итого к оплате выходит 992,89 сомов (959,89 сома за отопление, 33 сома за техобслуживание).

0,986 — гигакалории по договору

1,0229 — повышающий коэффициент

1134,76 — действующий тариф

Коэффициент зависит от наружной температуры. К примеру, в январе 2017-го средняя фактическая температура воздуха составила −1,5 градуса. Коэффициент в счетах применен 0,8945. Январь в этом году был холоднее, поэтому и коэффициент выше. Если бы не произошла авария, он бы составил 1,1101.

Почему не ощутим перерасчет

Многие ожидали, что сокращение в счетах будет ощутимее. Не стоит забывать, из расчета выкинули лишь пять дней. Конечно, чтобы прогреть остывшие квартиры понадобилась еще неделя, но энергетики эти дни в расчет не брали, так как с 30 января подавали тепло бесперебойно. И, по сути, они правы. Абоненты не должны платить только за время отсутствия отопления.

Будут правы и потребители, которые пытались обогреть жилье газом или электрообогревателями. Счета за свет и газ придут большие, но вряд ли сумма, «сэкономленная» на отоплении, покроет эти расходы. И никто не учитывает, сколько человек заболело, сколько денег потратят на лекарства или восстановление размороженных труб.

Бишкектеплосеть свои убытки еще не подсчитала. Компания также является покупателем тепла и горячей воды у ТЭЦ Бишкека. Она обеспечивает 120 тысяч 947 абонентов.

С однокомнатной квартиры сминусовали 280 сомов, которые являются убытком Бишкектеплосети. Даже если умножить общее число абонентов на это списание, получится около 34 миллионов сомов. Фактические же убытки будут гораздо выше. Плюс у горожан остается право подать в суд на возмещение морального и материального вреда.