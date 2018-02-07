Бишкекчанам не выставят счет за отопление еще за два дня в феврале

Бишкекчанам не будут выставлять счета за отопление еще за два дня в феврале. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Национальном энергохолдинге.

Ранее сообщалось, что абонентам выставлены счета только за 26 январских дней. Пять дней, когда горожане остались без отопления из-за аварии на ТЭЦ, из счетов исключили.

Сегодня Энергохолдинг решил исключить из оплаты еще два дня в феврале, так как после восстановления работы ТЭЦ в штатном режиме, тепло не сразу дошло до всех абонентов Бишкека.

В итоге жители столицы не будут оплачивать отопление с 27 января по 2 февраля включительно.