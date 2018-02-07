14:27
-12
USD 68.44
EUR 84.98
RUB 1.20
Общество

Бишкекчанам не выставят счет за отопление еще за два дня в феврале

Бишкекчанам не будут выставлять счета за отопление еще за два дня в феврале. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Национальном энергохолдинге.

Ранее сообщалось, что абонентам выставлены счета только за 26 январских дней. Пять дней, когда горожане остались без отопления из-за аварии на ТЭЦ, из счетов исключили.

Сегодня Энергохолдинг решил исключить из оплаты еще два дня в феврале, так как после восстановления работы ТЭЦ в штатном режиме, тепло не сразу дошло до всех абонентов Бишкека.

В итоге жители столицы не будут оплачивать отопление с 27 января по 2 февраля включительно.
Ссылка:
просмотров: 1209
Версия для печати
Материалы по теме
Авария на ТЭЦ. Как жителям Бишкека пересчитали плату за отопление
От энергетиков просят перерасчет за электроэнергию для жителей Бишкека
Теплосети Бишкека бесперебойно подают тепло
Эльвира Сурабалдиева: На зарплату работающим на ТЭЦ китайцам уйдет $3 миллиона
Авария на ТЭЦ. За день температура воды поднялась на 10 градусов
Авария на ТЭЦ. В домах бишкекчан потеплели батареи
Авария на ТЭЦ. Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело
Новый блок ТЭЦ Бишкека включили в работу
Авария на ТЭЦ. Число обратившихся в пункты обогрева в Бишкеке увеличивается
Авария на ТЭЦ. Это нужно увидеть своими глазами (прямой эфир)
Популярные новости
Меня задержали на&nbsp;улице и&nbsp;хотят увезти в&nbsp;РОВД. Что делать? Меня задержали на улице и хотят увезти в РОВД. Что делать?
Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии &#8470;&nbsp;47&nbsp;в Бишкеке Отставки главы ГКНБ требуют митингующие около колонии № 47 в Бишкеке
В&nbsp;медицинском центре в&nbsp;Корее в&nbsp;коме находится кыргызстанец. Ищут его родных В медицинском центре в Корее в коме находится кыргызстанец. Ищут его родных
&laquo;Агент 024&raquo;: Горожане возмущены &laquo;скрытной&raquo; работой сотрудников ГУОБДД «Агент 024»: Горожане возмущены «скрытной» работой сотрудников ГУОБДД
Бизнес
Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в&nbsp;Кыргызстане Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в Кыргызстане
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;: ваш банк стал ближе «Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе
Получите срочный аванс в&nbsp;Бакай Банке! Получите срочный аванс в Бакай Банке!
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom