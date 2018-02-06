Ущерб от пожара на Ошском рынке установят до 1 марта

В Бишкеке состоялось заседание комиссии по оценке размера ущерба, причиненного пожаром на территории торгово-рыночного комплекса «Ош базары» под председательством вице-премьер-министра Санжара Муканбетова. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

Уточняется, что по итогам встречи решено проработать вопрос сбора всех необходимых документов со стороны пострадавших предпринимателей и дополнительных механизмов поддержки пострадавших.

«Администрации Ленинского района Бишкека поручили сбор документов от предпринимателей. Соответствующие государственные органы должны ускорить подготовку заключений для начала восстановительных работ. Комиссия должна до 1 марта определить размер ущерба, причиненного субъектам предпринимательства, и утвердить список предпринимателей, пострадавших в результате пожара на территории ТРК «Ош базары», — сообщили в пресс-службе правительства.

Пожар на Ошском рынке произошел 30 января. Всего, по официальным данным, сгорело 118 торговых мест.