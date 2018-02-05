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Общество

«Интерньюс»: Нельзя допускать закрытия СМИ или их банкротства

Нельзя допускать, чтобы СМИ несли непомерную материальную ответственность. Об этом ИА «24.kg» сообщила глава представительства «Интерньюс» в Кыргызстане Элина Каракулова.

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По ее словам, медиа-сообщество отреагировало очень положительно на новость об отказе Сооронбая Жээнбекова от материальных претензий к ИА «24.kg».

«После череды исков от власти к СМИ в 2017 году этот шаг — большой вздох облегчения. Нет в изданиях Кыргызстана таких рекламных доходов и зарплат, которые способны покрыть многомиллионные иски. Редакции должны придерживаться стандартов и предоставлять достоверную информацию. Но нельзя допускать, чтобы СМИ несли непомерную материальную ответственность, нельзя допускать их закрытия или банкротства, поскольку именно медиа помогают в управлении государством. Они связывают гражданина и власть, дают возможность обратной связи, анализа, обсуждения, роста. Экономическое и социальное развитие страны напрямую зависит от уровня свободы прессы», — сказала Элина Каракулова.

«Интерньюс» надеется, что материальная часть исков к журналистам Zanoza.kg и Кабаю Карабекову будет тоже отозвана и впредь таких огромных многомиллионных исков к СМИ не будет.
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