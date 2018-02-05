21:17
-8
USD 68.47
EUR 85.54
RUB 1.22
Власть

Сооронбай Жээнбеков отказался от материальных претензий к ИА «24.kg»

Накануне судоисполнитель подразделения службы судебных исполнителей (ПССИ) Свердловского района города Бишкека вынес постановление о прекращении исполнительного производства в отношении ИА «24.kg».

Согласно документу, истец Сооронбай Жээнбеков обратился в ПССИ с заявлением о прекращении исполнительного производства в связи с отказом от взыскания с редакции пяти миллионов сомов в виде компенсации за причиненный моральный вред.

Судоисполнитель уведомил ИА «24.kg» о прекращении исполнительного производства.

В отделе информационной политики аппарата президента Кыргызстана подтвердили, что Сооронбай Жээнбеков отказался от материальных претензий к ИА «24.kg», которое 11 сентября 2017 года опубликовало статью Кабая Карабекова «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?».
Ссылка:
просмотров: 14476
Версия для печати
Материалы по теме
Омбудсмен ждет, что примеру президента Кыргызстана последуют и другие политики
Визит президента Кыргызстана в Таджикистан. Фоторепортаж
Сооронбай Жээнбеков пригласил Эмомали Рахмона на фестиваль Чингиза Айтматова
Кыргызстан и Таджикистан отметили важность постоянного диалога
О чем говорили президенты Кыргызстана и Таджикистана в узком кругу
Президент Кыргызстана вылетел в Душанбе
Зачем президент Кыргызстана летит в Таджикистан
Авария на ТЭЦ. Президент требует провести расследование ЧП
Следствие по делу депутата Жогорку Кенеша Каната Исаева продлено до 28 февраля
Вонючая партия? Суду переданы выводы экспертов на высказывания экс-президента
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. В&nbsp;правительстве назвали первые имена виновных Авария на ТЭЦ. В правительстве назвали первые имена виновных
Сапар Исаков об&nbsp;&laquo;Умном городе&raquo;, Айбеке Калиеве и&nbsp;кресле премьера Сапар Исаков об «Умном городе», Айбеке Калиеве и кресле премьера
&laquo;Стыдливые&raquo; депутаты. Какие привилегии есть у&nbsp;народных избранников «Стыдливые» депутаты. Какие привилегии есть у народных избранников
Для депутатов, которые проверяли Бишкекскую ТЭЦ, энергетики накрыли стол Для депутатов, которые проверяли Бишкекскую ТЭЦ, энергетики накрыли стол
Бизнес
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; обслуживает клиентов до&nbsp;20.00 ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00
Мобильный оператор&nbsp;О! объявил о&nbsp;снижении цен на&nbsp;роуминг в&nbsp;Турции Мобильный оператор О! объявил о снижении цен на роуминг в Турции
Синергия смелых решений. В&nbsp;Кыргызстане открылся первый коворкинг для студентов Синергия смелых решений. В Кыргызстане открылся первый коворкинг для студентов