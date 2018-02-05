Накануне судоисполнитель подразделения службы судебных исполнителей (ПССИ) Свердловского района города Бишкека вынес постановление о прекращении исполнительного производства в отношении ИА «24.kg».

Согласно документу, истец Сооронбай Жээнбеков обратился в ПССИ с заявлением о прекращении исполнительного производства в связи с отказом от взыскания с редакции пяти миллионов сомов в виде компенсации за причиненный моральный вред.

Судоисполнитель уведомил ИА «24.kg» о прекращении исполнительного производства.

В отделе информационной политики аппарата президента Кыргызстана подтвердили, что Сооронбай Жээнбеков отказался от материальных претензий к ИА «24.kg», которое 11 сентября 2017 года опубликовало статью Кабая Карабекова «Визит в Сочи. Кремлю вновь объяснят, чем хорош преемник?».