Адвокат утверждает, что сотрудники Октябрьского РОВД подбрасывают улики

Адвокат Бактыбек Джумашев рассказал ИА «24.kg», что будет требовать отправить на доследование дело его подзащитного Эльдара Туткучева, подозреваемого в ограблении пункта обмена.

Инцидент произошел в январе 2017 года. Из обменного бюро, расположенного на пересечении улиц Анкара и Абдрахманова (бывшие улицы Горького и Советская. — Прим. ИА «24.kg») неизвестные забрали $6 тысяч 557, 520 евро, 163 тысячи 750 рублей, 381 тенге, 10 турецких лир, 551 тысячу 230 сомов. Общая сумма награбленного составила 1 миллион 315 тысяч 383 сома.

По словам юриста, сотрудники Октябрьского РОВД пытками выбили признание из Туткучева, и суд его не должен учитывать. Бактыбек Джумашев также рассказал, что протокол обыска был составлен с нарушениями.

Более того, оперативники обыскивали квартиру Туткучева в его отсутствие, а в протоколе обыска расписался только один понятой. Второй поставил свою подпись уже в кабинете у следователя. А это грубейшее нарушение. Бактыбек Джумашев

Он добавил, что Эльдару Туткучеву подбросили во время обыска игрушечный пистолет, газовый баллончик, который якобы налетчики использовали при ограблении обменки, и полкоробки анаши. «Я буду требовать, чтобы в отношении сотрудников Октябрьского РОВД возбудили уголовное дело по факту применения пыток и фальсификации доказательств», — сказал Бактыбек Джумашев.

Мой подзащитный прошел все экспертизы, которые подтвердили, что его избивали при задержании. Родственники настаивают на увольнении милиционеров. Бактыбек Джумашев

Адвокат добавил, что это уже второй инцидент, когда сотрудники милиции, подозреваемые в пытках, остаются в правоохранительных органах и не несут ответственности.

Кстати, 21 декабря 2017 года по статье «Пытка» рассмотрено дело в Джалал-Абадском областном суде. Милиционеров УВД города Кара-Куля признали виновными. Их приговорили к шести годам лишения свободы.