В Джалал-Абадской области милиционеры признаны виновными в пытках

Джалал-Абадский областной суд 21 декабря отменил приговор суда города Кара-Куля от 22 ноября 2016 года. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, согласно приговору областного суда начальник уголовного розыска ОВД Таш-Кумыра Э.Ибраимов, а также оперуполномоченный Ш.Ажибеков, участковый инспектор А.Болотов признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 305-1 (пытка) и 305 (превышение должностных полномочий) УК КР и приговорены к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Они взяты под стражу в зале суда.

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В ГП отмечают, что ранее прокуратурой Джалал-Абадской области расследовано и направлено в суд уголовное дело по обвинению вышеуказанных сотрудников милиции, которые с целью получить признательные показания подвергли пыткам гражданина А.Э.

По результатам рассмотрения материалов уголовного дела Кара-Кульский городской суд 22 ноября 2016 года оправдал подсудимых по статье 305-1 УК КР, а по статье 305 УК КР признал их виновными и приговорил к шести годам лишения свободы каждого.

Год назад прокуратура города Кара-Куля внесла в Джалал-Абадский областной суд апелляционное представление на отмену оправдательного решения и признание подсудимых виновными в пытках, с назначением им более строгого наказания.