Опять милицейские пытки? На подозреваемого в разбое на обменку физически давят

Адвокат Бактыбек Джумашев рассказал ИА «24.kg» о том, что родственники его подзащитного Эльдара Туткучева, обвиняемого в разбойном нападении на обменное бюро, намерены выйти на акцию протеста против милицейского произвола.

По данным юриста, родственники требуют, чтобы в отношении сотрудников Октябрьского РОВД Бишкека возбудили уголовное дело. По словам Бактыбека Джумашева, органы прокуратуры отказывают в этом, не объясняя причин.

Фото читателя. Родственники Эльдара Туткучева вышли на акцию протеста

«Мой подзащитный прошел все экспертизы, которые подтвердили, что его избивали при задержании. Родственники настаивают на увольнении милиционеров», — сказал Бактыбек Джумашев.

Адвокат добавил, что это уже второй инцидент, когда сотрудники милиции, подозреваемые в пытках, остаются в правоохранительных органах и не несут ответственности.

Кстати, 21 декабря 2017 года по статье «Пытка» рассмотрено дело в Джалал-Абадском областном суде. Милиционеров УВД города Кара-Куля признали виновными. Их приговорили к шести годам лишения свободы.