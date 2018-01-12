Милиционеры, обвиняемые в пытках, продолжают работать

Сотрудники Аламудунского РОВД, обвиняемые в пытках, не отстранены от службы, они продолжают работать. Об этом ИА «24.kg» сообщил юрист Бактыбек Джумашов.

По его словам, милиционеры находятся под подпиской о невыезде. Процесс проходит в Свердловском райсуде Бишкека. Его подзащитный Максат Балабаев утверждает, что показания о том, что он якобы убил свояка, были получены под пытками. Экспертиза доказала, что пытки были.

Максат Балабаев был задержан в декабре 2014 года. Он рассказал, что сотрудники Аламудунского РОВД избивали его, чтобы он дал признательные показания.

Отметим, 21 декабря по статье «Пытка» рассмотрели дело и в Джалал-Абадском областном суде, милиционеров УВД города Кара-Куля признали виновными. Их приговорили к шести годам лишения свободы.