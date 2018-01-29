Авария на ТЭЦ. В Бишкеке остаются без света жители спальных районов

Жители спальных районов столицы остаются без света. На месте работают ремонтные бригады. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ОАО «Северэлектро».

По их данным, на 12.00 по Восточному району электросетей поступило 50 заявок по линиям 0,4 кВ, по Западному — шесть. Из-за повреждений в сетях, возникших из-за перегруза оборудования, прервано электроснабжение в микрорайонах №№ 5, 9, 11 и частично в 7-м. Зафиксированы отключения в районе Западного автовокзала, на отдельных участках улиц Токтоналиева, Ахунбаева, Чокморова, Шевченко, Боконбаева и Уметалиева.

«Над устранением повреждений в столице работают 17 бригад. Кроме того, мы дополнительно привлекли еще четыре бригады из Аламудунского и Сокулукского районов. Бригады сталкиваются с тем, что затруднен доступ к электрощитовым. Местами затруднены пути проезда к трансформаторам. На территории охранной зоны линий электропередачи незаконно строят объекты», — рассказали в ОАО «Северэлектро»

За последние двое суток потребление электроэнергии увеличилось на 8-10 процентов. По сравнению с прошлым годом — на 30-40 процентов.

«Несмотря на увеличение нагрузок, распредсети ОАО «Северэлектро» работают в штатном режиме. Обеспечено стабильное электроснабжение всех стратегических и социальных объектов, больниц. В наличии необходимый аварийный запас оборудования, спецтехника. Организовано дежурство руководящего персонала, усилен колл-центр «Северэлектро», — сообщили в компании.

Если у вас нет света, можно оставить заявку по круглосуточному номеру колл-центра 1209, либо отправить сообщение на WhatsApp по круглосуточному номеру +996 772 001209.

«Сообщение об отключении электричества потребители электроэнергии в Бишкеке, Сокулукском и Аламудунском районах Чуйской области могут отправить и через боты «Северэлектро» в мессенджерах Facebook, Тelegram, Namba One. Для этого абоненту необходимо скачать приложение на свой мобильный телефон с помощью сервисов Google Play или AppStore, затем через поисковую строку перечисленных приложений найти «ОАО «Северэлектро». Открыв появившийся @oaoseverelectrobot, необходимо набрать и отправить слово «старт», ввести номер своего лицевого счета и мобильного телефона с кодом 996. К примеру: 340043480-996555000000», — посоветовали в «Северэлектро».

Напомним, сегодня на ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария. Ранее стало известно, что из-за поломок на ТЭЦ не могут запустить котлы. ГКНБ и ГСБЭП проводят проверки.

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