Мэрия Бишкека распространила номера для сообщений о проблемах с отоплением

В связи с произошедшей накануне аварией на ТЭЦ Бишкека столичная мэрия просит граждан сообщать о возникших проблемах в call-центр ОАО «Бишкектеплосеть» по телефону
Кроме того, об авариях можно сообщать на WhatsApp-номера заместителей акимов районов по вопросам ЖКХ:
— Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0777 552 211;
— Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558 336 640;
— Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) — 0703 611 806.
Отметим, сейчас энергетики решают, как восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Ситуацию усугубляют сильные морозы. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. В Бишкеке сегодня прогнозируют понижение температуры воздуха ночью до -26 градусов, днем до -18.
На холод жалуются и пациенты отделения сосудистой хирургии Национального госпиталя и БНИЦТО. А горожане заявляют, что температура сетевой воды упала до 45 градусов вместо обещанных 62. Энергетики сообщили о готовности к возможным перегрузкам в сетях.