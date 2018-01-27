Мэрия Бишкека распространила номера для сообщений о проблемах с отоплением

В связи с произошедшей накануне аварией на ТЭЦ Бишкека столичная мэрия просит граждан сообщать о возникших проблемах в call-центр ОАО «Бишкектеплосеть» по телефону (0312) 61-11-69 либо на короткий номер 1980. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Кроме того, об авариях можно сообщать на WhatsApp-номера заместителей акимов районов по вопросам ЖКХ:

— Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557 997 927;

— Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0777 552 211;

— Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558 336 640;

— Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) — 0703 611 806.



Звонки принимают круглосуточно и в call-центре столичного муниципалитета по номерам 185 и 1840, а фотографии с проблемами можно присылать по номеру 0554 182 185.

Отметим, сейчас энергетики решают, как восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Ситуацию усугубляют сильные морозы. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. В Бишкеке сегодня прогнозируют понижение температуры воздуха ночью до -26 градусов, днем до -18.

На холод жалуются и пациенты отделения сосудистой хирургии Национального госпиталя и БНИЦТО. А горожане заявляют, что температура сетевой воды упала до 45 градусов вместо обещанных 62. Энергетики сообщили о готовности к возможным перегрузкам в сетях.