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Общество

Мэрия Бишкека распространила номера для сообщений о проблемах с отоплением

В связи с произошедшей накануне аварией на ТЭЦ Бишкека столичная мэрия просит граждан сообщать о возникших проблемах в call-центр ОАО «Бишкектеплосеть» по телефону (0312) 61-11-69 либо на короткий номер 1980. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Кроме того, об авариях можно сообщать на WhatsApp-номера заместителей акимов районов по вопросам ЖКХ:

— Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557 997 927;
— Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0777 552 211;
— Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558 336 640;
— Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) — 0703 611 806.

Звонки принимают круглосуточно и в call-центре столичного муниципалитета по номерам 185 и 1840, а фотографии с проблемами можно присылать по номеру 0554 182 185.

Отметим, сейчас энергетики решают, как восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Ситуацию усугубляют сильные морозы. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах. В Бишкеке сегодня прогнозируют понижение температуры воздуха ночью до -26 градусов, днем до -18.

На холод жалуются и пациенты отделения сосудистой хирургии Национального госпиталя и БНИЦТО. А горожане заявляют, что температура сетевой воды упала до 45 градусов вместо обещанных 62. Энергетики сообщили о готовности к возможным перегрузкам в сетях.
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