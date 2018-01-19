Хозяина сгоревшего кафе «Осьминог» в селе Бостери взяли под охрану

Хозяина сгоревшего кафе «Осьминог» в селе Бостери взяли под государственную охрану. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Уточняется, что охранять частного предпринимателя будут сотрудники Управления защиты свидетелей МВД. В ведомстве обещают обеспечить бизнесмену полную безопасность.

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«Задержанные по подозрению в поджоге взяты под стражу и содержатся в ИВС. На днях им предъявят обвинения. Проводится расследование уголовного дела», — отметили в МВД.

Кафе «Осьминог» в селе Бостери взорвали 7 января. Огонь распространился и на ближайшие коттеджи. Позже арендатор здания заявил, что пожар в кафе — месть за отказ в выплате дани «крыше». По его словам, представители ОПГ Камчы Кольбаева требовали от него $500 за сезон. Когда тот отказался платить, пригрозили поджечь кафе. В настоящее время подозреваемые в преступлении задержаны. При обыске в их домах обнаружили наркотики и боеприпасы.