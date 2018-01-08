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Происшествия

Пожар в кафе в селе Бостери. Арендатор подозревает в поджоге членов ОПГ

Пожар в кафе «Осьминог» в селе Бостери Иссык-Кульской области — месть за отказ в выплате дани «крыше». Об этом ИА «24.kg» заявил арендатор кафе Аскат Асанкадыров.

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По его словам, здание кафе он арендует второй год. В июле прошлого года к нему приходили представители организованной преступной группировки Камчи Кольбаева и требовали выплату дани — $500 за сезон.

«Когда я отказался им выплачивать деньги, те пригрозили мне, что за это они могут сжечь кафе. Я написал заявление в ГКНБ, и в августе злоумышленников задержали, еще через два месяца суд приговорил Айдара М. и Урустума уулу Б. к условному сроку. Я считаю это беззаконием», — сказал Аскат Асанкадыров.

По словам арендатора, если с кафе члены ОПГ требовали по $500 за сезон, то с коттеджа сумма так называемой дани была вдвое больше.

«Я один написал заявление. Предполагаю, что остальные просто молча отдавали деньги. Сейчас хозяйка здания требует от меня выплаты ущерба. Он составляет порядка $200 тысяч, так как в кафе было все: цветомузыка, караоке-зал, бытовая техника и так далее. Правоохранительные органы заявляют, что пожар произошел из-за взрыва газового баллона. Однако баллон взорвался только после того, как кафе сгорело практически полностью. Известно, что бутылку с зажигательной смесью бросили с задней части кафе», — рассказал потерпевший.
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