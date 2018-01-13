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Общество

Пострадавший в Москве кыргызстанец находится в коме

Пострадавший в московском ДТП кыргызстанец находится в коме. Об этом сообщила пресс-служба Посольства КР в России.

Отмечено, что 33-летний уроженец Ошской области  Б.М.Рахманов доставлен в НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского. Он находится в коме. При наезде мужчина получил проникающую черепно-мозговую травму правой височной части, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Решается вопрос проведения операции по удалению правой височной части или установления датчиков.

По факту ДТП правоохранительные органы начали доследственную проверку.

Напомним, в Москве 11 января таксист сбил двух граждан Кыргызстана. За рулем автомобиля находился 25-летний кыргызстанец. 40-летняя О.С. погибла.
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