Кыргызстанец-таксист сбил в Москве двух соотечественников. Женщина погибла

В Москве 11 января примерно в 2.20 произошло ДТП: таксист сбил двух граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в Посольстве Кыргызстана в России.

По их данным, за рулем такси находился 25-летний кыргызстанец. В результате ДТП получил травмы и доставлен в НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского Б.М.Рахманов. 40-летняя О.С. погибла.

Устанавливают родственников погибшей для оказания им помощи для вывоза тела в Кыргызстан.

По факту ДТП проводят доследственную проверку, дело ведет следователь Т.Кулумбеков.

Вопрос взят на контроль посольства.