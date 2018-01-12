Принудительная эвакуация. Как и где найти свою машину

Бросили на проезжей части дороги свое авто, вернулись, а его не оказалось на месте? Не торопитесь паниковать! Возможно, вашу машину вовсе не угнали, а увезли на штрафстоянку.
Наказание за нарушение
Эвакуировать машины в принудительном порядке обещали еще с апреля 2017 года. Но сделать это удалось лишь в начале 2018-го. По крайней мере, о запуске проекта заявили в ГУОБДД МВД КР и даже продемонстрировали фото погрузки машины, оставленной на проспекте Чуй у ЦУМа.
Сотрудники управления предупредили: так будет с каждым, кто нарушит правила парковки и оставит своего железного коня в неположенном месте. Пока должного эффекта, естественно, не последовало. Уже день спустя машинами забиты обе стороны по проспекту Чуй в том же районе.
Простые обыватели говорят, что ничего не слышали о нововведении. Хотя чиновники ГУОБДД заверяют: информационную кампанию проводили.
Первый тендер с жесткими требованиями к участникам не состоялся. Второй по пересмотренным условиям провели методом прямого заключения договора. Единственного участника в МВД не называли. И лишь после того, как контракт был заключен, стал известен победитель конкурса — ОсОО «Портал групп».
Ищите машину сами
Представители ОсОО ранее планировали открыть диспетчерскую службу, граждане будут заранее оповещены о коротком номере, куда можно будет звонить, в случае если машины не окажется на месте. Диспетчер проинформирует о том, на какой из стоянок стоит машина. Однако никакой службы пока не создано и о коротком номере не заявлено.
Куда звонить в случае пропажи машины в столице? В 102 либо в дежурную часть УОБДД по Бишкеку по номеру телефона 0(312) 532-233.
«Там вам расскажут, откуда забрали машину и куда поставили. По Бишкеку четыре штрафстоянки, на любую из них могут отвозить транспортные средства. На месте эвакуации машин будет передвижной патруль. Сотрудники подойдут и через радиосвязь могут помочь установить местонахождение автомашины», — пояснил ИА «24.kg» заместитель начальника ГУОБДД Ыманалы Саркулов.
Никаких оповестительных знаков в виде стикеров и прочего не будет.
Машины забирают с проезжей части. На асфальт ведь ничего не приклеить. Кроме 1 тысячи 350 сомов, за услугу эвакуации нарушителю ПДД придется заплатить штраф за неправильную парковку в 1 тысячу сомов.Ыманалы Саркулов
Адреса штрафстоянок
Они указаны на сайте ГУОБДД МВД КР.
Адрес: г. Бишкек, ул. Чолпон-Атинская, 1а.
Телефон:
Адрес: г. Бишкек, ул. Шабдана Баатыра, 2а.
Адрес: г. Бишкек, ул. Карадарьинская/Горького.
Правила эвакуации
На принудительно эвакуируемом транспорте опечатывают двери, багажник, капот, люк бензобака.
На принудительно эвакуируемом транспорте опечатывают двери, багажник, капот, люк бензобака.