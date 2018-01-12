Принудительная эвакуация. Как и где найти свою машину

Бросили на проезжей части дороги свое авто, вернулись, а его не оказалось на месте? Не торопитесь паниковать! Возможно, вашу машину вовсе не угнали, а увезли на штрафстоянку.

Наказание за нарушение

Эвакуировать машины в принудительном порядке обещали еще с апреля 2017 года. Но сделать это удалось лишь в начале 2018-го. По крайней мере, о запуске проекта заявили в ГУОБДД МВД КР и даже продемонстрировали фото погрузки машины, оставленной на проспекте Чуй у ЦУМа.

Фото ГУОБДД КР. Эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД. Бишкек

Сотрудники управления предупредили: так будет с каждым, кто нарушит правила парковки и оставит своего железного коня в неположенном месте. Пока должного эффекта, естественно, не последовало. Уже день спустя машинами забиты обе стороны по проспекту Чуй в том же районе.

Простые обыватели говорят, что ничего не слышали о нововведении. Хотя чиновники ГУОБДД заверяют: информационную кампанию проводили.

Первый тендер с жесткими требованиями к участникам не состоялся. Второй по пересмотренным условиям провели методом прямого заключения договора. Единственного участника в МВД не называли. И лишь после того, как контракт был заключен, стал известен победитель конкурса — ОсОО «Портал групп».

Ищите машину сами

Представители ОсОО ранее планировали открыть диспетчерскую службу, граждане будут заранее оповещены о коротком номере, куда можно будет звонить, в случае если машины не окажется на месте. Диспетчер проинформирует о том, на какой из стоянок стоит машина. Однако никакой службы пока не создано и о коротком номере не заявлено.

Куда звонить в случае пропажи машины в столице? В 102 либо в дежурную часть УОБДД по Бишкеку по номеру телефона 0(312) 532-233.

«Там вам расскажут, откуда забрали машину и куда поставили. По Бишкеку четыре штрафстоянки, на любую из них могут отвозить транспортные средства. На месте эвакуации машин будет передвижной патруль. Сотрудники подойдут и через радиосвязь могут помочь установить местонахождение автомашины», — пояснил ИА «24.kg» заместитель начальника ГУОБДД Ыманалы Саркулов.

Никаких оповестительных знаков в виде стикеров и прочего не будет.

Машины забирают с проезжей части. На асфальт ведь ничего не приклеить. Кроме 1 тысячи 350 сомов, за услугу эвакуации нарушителю ПДД придется заплатить штраф за неправильную парковку в 1 тысячу сомов. Ыманалы Саркулов

Адреса штрафстоянок

Они указаны на сайте ГУОБДД МВД КР.

Адрес: г. Бишкек, ул. Чолпон-Атинская, 1а.

Телефон: 0(557) 50-01-69.

Часы работы: круглосуточно.

Забрать машину можно с 9.00 до 21.00.

Адрес: г. Бишкек, ул. Шабдана Баатыра, 2а.

Телефон: 0(700) 17-59-62.

Часы работы: круглосуточно.

Забрать машину можно с 9.00 до 19.00.

Адрес: г. Бишкек, ул. Карадарьинская/Горького.

Телефон: 0(773) 72-00-37.

Часы работы: круглосуточно.

Забрать машину можно с 9.00 до 18.00.

Адрес: г. Бишкек, Багижский переулок, 78.

Телефон: 0(700) 53-38-66.

Часы работы: круглосуточно.

Забрать машину можно с 9.00 до 18.00.

Если при эвакуации машину поцарапали, сломали колесо или появилось какое-то другое повреждение, полная ответственность за это, по словам Ыманалы Саркулова, лежит на ОсОО «Портал групп».

«Прежде чем подписать договор с ними, мы обязали их составить соглашение со страховой компанией. Поэтому все моменты будут восстановлены за счет страховой компании», — отметил замначальника ГУОБДД.

Правила эвакуации

Автомашины эвакуируют в тех местах, где размещен дорожный знак 7.21 «Эвакуатор». Чаще всего это проблемные участки автодорог, около торговых центров, в местах с низкой пропускной способностью транспортных средств (ТС) и пешеходных потоков.

На принудительно эвакуируемом транспорте опечатывают двери, багажник, капот, люк бензобака.

В протоколе осмотра ТС указываются:

— дата, время, место и основания проведения осмотра;

— должность, фамилия, имя, номер нагрудного знака и служебного удостоверения сотрудника подразделения безопасности дорожного движения ОВД;

— адрес спецстоянки;

— тип, марка, модель ТС;

— результаты внешнего осмотра, в том числе перечень имеющихся видимых дефектов и повреждений автомобиля;