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Общество

Тендер на принудительную эвакуацию машин в Бишкеке не состоялся

Тендер на принудительную эвакуацию машин по Бишкеку и Чуйской области не состоялся из-за отсутствия участников. Об этом сообщает портал госзакупок.

Конкурс был объявлен 21 ноября 2017 года.

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Участники должны были иметь в наличии собственные 20 эвакуаторов не старше 2012 года выпуска, оснащенные видеорегистраторами. Иметь также автобазу для эвакуаторов с охраняемой территорией, фото- и видеонаблюдением всей территории. В автобазе должны быть специализированный нарколог, механик и диспетчер.

Принудительная эвакуация машин, нарушающих правила дорожного движения, будет стоить 1,5 тысячи сомов.

Ранее планировалось, что автомобили нарушителей будут принудительно эвакуировать с 29 апреля 2017 года. А также устанавливать на них блокираторы колес, которых на весь Бишкек — 10 штук.
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