Прошел тендер на принудительную эвакуацию машин в Бишкеке. Кто выиграл конкурс?

Чиновники провели повторный тендер на принудительную эвакуацию машин по Бишкеку и Чуйской области. Поступила всего одна конкурсная заявка.

В ГУОБДД МВД отказались называть участника, сославшись на оценку его заявки.

Согласно порталу госзакупок, закупки провели методом прямого заключения договора, поскольку проведенный ранее конкурс был признан несостоявшимся.

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Согласно условиям первого конкурса, участники должны были иметь в наличии 20 собственных эвакуаторов не старше 2012 года выпуска, оснащенных видеорегистраторами, а также автобазу для эвакуаторов с охраняемой территорией, фото- и видеонаблюдением всей территории. На автобазе должны быть специализированный нарколог, механик и диспетчер.

Как сообщили ИА «24.kg» в отделе закупок ГУОБДД МВД КР, они пересмотрели требования конкурсной документации. Не стали вообще указывать год выпуска машин. Участник должен иметь не менее 15 оснащенных фото- и видеофиксацией эвакуаторов, имеющихся в собственности либо взятых в аренду. Услуга эвакуации будет застрахована до заключения договора, чтобы предотвратить возможные риски. Автобазу для эвакуаторов участник тендера может также арендовать.

Принудительная эвакуация машин, нарушающих правила дорожного движения, согласно утвержденным расценкам антимонопольного органа, стоит 1,5 тысячи сомов. Однако участник предложил цену чуть меньше.

На вопрос, когда будут подведены итоги тендера, в управлении ответили: «Вопрос сложный, нюансов много. Постараемся, чтобы в середине января 2018-го услугу уже запустили».

Ранее планировалось, что автомобили нарушителей будут принудительно эвакуировать с 29 апреля 2017 года. Однако процедура затянулась.