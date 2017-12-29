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Общество

Эвакуировать машины в Бишкеке готовы за 1,3 тысячи сомов

Эвакуировать машины в Бишкеке готовы за 1 тысячу 350 сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники.

Принудительная эвакуация машин, нарушающих правила дорожного движения, согласно утвержденным расценкам антимонопольного органа, стоит 1,5 тысячи сомов. Однако участник тендера имеет право предложить цену чуть меньше.

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Ранее планировалось, что в случае эвакуации машины с места нарушения будут приклеивать, возможно, на бордюрах информационные стикеры. Сейчас этот вариант не рассматривается.

«Планируется открыть диспетчерскую службу, граждане будут заранее оповещены о коротком номере, куда можно будет звонить в случае, если машины не окажется на месте. Диспетчер проинформирует о том, на какой из стоянок стоит машина. Будет организовано как минимум 3-4 штрафстоянки», — рассказал источник.

Напомним, чиновники провели повторный тендер на принудительную эвакуацию машин по Бишкеку и Чуйской области. Поступила всего одна конкурсная заявка. В ГУОБДД МВД пока не называют участника, сославшись на оценку его заявки.
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